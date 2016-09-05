Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыск в центральном офисе группы компаний «Ренова», акционером и председателем совета директоров которой является Виктор Вексельберг. Об этом сообщает издание Legal.Report и подтверждают информагентства.

По данным интернет-портала, обыски также проходят в офисах компании «Т Плюс», которая принадлежит «Ренове».

Сотрудники ФСБ изымают документы при поддержке подразделений спецназа. В здании перекрыты входы и выходы.

Официальный представитель группы «Ренова» Андрей Шторх сообщил Интерфаксу, что компания «настроена на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами». Он добавил, что следственные действия связаны с деятельностью энергокомпании в Коми.

Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Дело возбуждено в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС», реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»).

По данным следствия, в 2007-2014 годах подозреваемые передавали деньги высшим должностным лицам Коми «за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности».

Причем теми самыми высшими должностными лицам, по словам Маркина, являются фигуранты дела Гайзера.

Вторая версия

По данным Legal.Report, обыски могут быть связаны с поручением президента России разобраться в ситуации на Воркутинской ТЭЦ, принадлежащей компании «Т Плюс».

Напомним, временно исполняющий обязанности главы республики Коми Сергей Гапликов обращал внимание президента на угрозу срыва подготовки Воркуты к отопительному сезону из-за критического состояния оборудования компании «Воркутинские ТЭЦ», принадлежащей «Т Плюс».

«Практически девять котлов сегодня находятся в ремонте: три — в более или менее поддерживаемом состоянии, остальные требуют капитального ремонта», — заявил Гапликов, попросив Путина усилить работу правительства в этом направлении.

«Обязательно, так и сделаем. Эта безответственность должна быть пресечена», — пообещал президент.