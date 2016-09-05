Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

2101 ФСБ пришла с обысками в офис «Реновы» Вексельберга

05.09.2016 Теги: обыски, фсб, энергетика

Продолжение:

СМИ сообщили о задержании гендиректора принадлежащей «Ренове» компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыск в центральном офисе группы компаний «Ренова», акционером и председателем совета директоров которой является Виктор Вексельберг. Об этом сообщает издание Legal.Report и подтверждают информагентства.

По данным интернет-портала, обыски также проходят в офисах компании «Т Плюс», которая принадлежит «Ренове».

Сотрудники ФСБ изымают документы при поддержке подразделений спецназа. В здании перекрыты входы и выходы.

Официальный представитель группы «Ренова» Андрей Шторх сообщил Интерфаксу, что компания «настроена на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами». Он добавил, что следственные действия связаны с деятельностью энергокомпании в Коми.

Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Дело возбуждено в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС», реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»).

По данным следствия, в 2007-2014 годах подозреваемые передавали деньги высшим должностным лицам Коми «за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности».

Причем теми самыми высшими должностными лицам, по словам Маркина, являются фигуранты дела Гайзера.

Читайте также:

Республика в Коми. Следственный комитет обезглавил целый регион, признав его верхушку преступной группой. История «Клана Гайзера» — от лесопилки до офшоров

Вторая версия

По данным Legal.Report, обыски могут быть связаны с поручением президента России разобраться в ситуации на Воркутинской ТЭЦ, принадлежащей компании «Т Плюс».

Напомним, временно исполняющий обязанности главы республики Коми Сергей Гапликов обращал внимание президента на угрозу срыва подготовки Воркуты к отопительному сезону из-за критического состояния оборудования компании «Воркутинские ТЭЦ», принадлежащей «Т Плюс».

«Практически девять котлов сегодня находятся в ремонте: три — в более или менее поддерживаемом состоянии, остальные требуют капитального ремонта», — заявил Гапликов, попросив Путина усилить работу правительства в этом направлении.

«Обязательно, так и сделаем. Эта безответственность должна быть пресечена», — пообещал президент.


11 комментариев

5
Owod_ RUS , 5 сентября 2016 в 14:16
Когда же придут к Игорь Иванычу и к Аркадий Романычу (имена и отчества искажены - не умышленно, совершенно случайно)?

Успеют ли они уехать в тёплые края, хотя бы переодевшись в женское платье?

Думаю, что успеют, даже не переодеваясь. )))
Ответить 
4
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 14:36
значит ли это, что на очереди обыски в офисе шавок шувалова ?
... xoтя, от этих - хрен добьёшься признательных показаний ... ... что с них взять ?
- С-С-CОБАКИ !
будет только про-кремлёвский лай ! а обвинят, как всегда, - оппозицию с Навальным (мол, указали неправильный тип и бортовой Nr. самолёта)
Ответить 
3
Owod_ RUS , 5 сентября 2016 в 15:08
Долгое время общаясь с собаками - именно общаясь! - я понял, что некоторые собаки гораздо ЧЕЛОВЕЧНЕЕ некоторых т. н. "людей".
Ответить 
2
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 15:27
а кто бы спорил !? a для того, чтобы противостоять собачьей "человечности" - и была открыта академия кгб cccp (!)
Ответить 
0
Елена Курошева , 5 сентября 2016 в 15:55
А кто к ним придет?! Они же лояльные!
Ответить 
6
Юрий (Минск) , 5 сентября 2016 в 14:29
У нас тут авария на теплотрассе, горячую воду отключили.
Куда бы спецназ ФСБ отправить ?
Ответить 
6
Grahor Rootless , 5 сентября 2016 в 14:31
А у нас в Кирове горячую воду отключили без всяких аварий на теплотрассе, а просто "в связи с проводимыми работами". А когда включат не пишут уже, потому что раньше писали, но никогда в срок не попадали - а сейчас и не пишут уже...
Ответить 
5
Owod_ RUS , 5 сентября 2016 в 14:33
"Куда бы спецназ ФСБ отправить ?" - в Сирию.

А лично к Вам выезжают представители доблестной нацгвардии - они прочистят вам все засоры и дадут воду любой температуры...
Ответить 
4
Скорпион 81 , 5 сентября 2016 в 14:45
Наезд с целью отжима
Ответить 
4
Володя Морозов , 5 сентября 2016 в 14:46
с авоськами для денег?
Ответить 
3
kirill malinov , 5 сентября 2016 в 14:52
Яйца Фаберже уже не спасают?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

5 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама