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Новости

458 Украинские депутаты попросили СБУ проверить телеканал «Интер»

05.09.2016 Теги: журналисты, киев, украина

Депутаты Верховной Рады обратились к Службе безопасности Украины с просьбой проверить деятельность телеканала. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» глава аппарата СБУ Александр Ткачук.

«Мы получили три отдельных депутатских обращения, чтобы мы дали правовую оценку действиям сотрудников телеканала, поскольку есть сведения о том, что они совершали террористическую, сепаратистскую деятельность», — цитирует Ткачука ТАСС.

В настоящее время ведомство проводит проверку. Также парламентарии потребовали проверить законность пребывания на Украине российских граждан, работающих на канале.

Кроме того, как сообщает СБУ, ведется проверка опубликованной ранее переписки сотрудницы «министерства государственной безопасности» так самопровозглашенной Донецкой народной республики с журналистами краинских телеканалов.

Накануне у редакции «Интера» в Киеве начался стихийный митинг. Около 20 неизвестных установили палатки и стали обвинять сотрудников канала в проссийских взглядах. Позже они прорвались внутрь здания и попытались устроить пожар.

Позже правоохранители задержали шесть человек. Полиция завела дело по статьям «хулиганство» и «умышленное повреждение имущества». По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, участники пикета в прошлом — бойцы украинских вооруженных сил. Президент Украины Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко взять расследование под личный контроль.

Акция продолжается до сих, протестующие заблокировали здание. Неизвестные люди в камуфляже привезли в здание телеканала несколько десятков шин.


9 комментариев

4
Скорпион 81 , 5 сентября 2016 в 15:10
Какой хозяин такой и канал
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4
Ирина Черненко , 5 сентября 2016 в 15:26
СКОРПИОН 81 , 5 сентября 2016 в 15:10
Какой хозяин такой и канал
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А хозяин канала - газовый олигарх,перепродававший Украине российский газ по спекулятивным ценам через свою печально известную посредническую фирму "росукрэнерго" - фирташ - друг серого кардинала медведчука, который кум путина, который ..... из бывшей "партии регионов" януковича, которые..... Вопросы есть? Вопросов нет!...
Хотя радикализм - не лучший способ выгнать эту ..... (самоцензура) поганой метлой к своему кремлевскому хозяину!...
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5
Юрий . , 5 сентября 2016 в 15:17
Трудно, с болью проходит полный разрыв украинско-российских отношений, инициированный российским вооруженным вторжением в Украину. Столько лет жили вместе, столько связей и деловых и родственных, а тут такая подлянка из РФ прилетела в виде снарядов, мин и ракет. Я точно знаю, что многие украинцы до сих пор не могут поверить очевидному, тому что некогда братский народ России пошел войной на народ Украины, но трупы убитых россиянами украинцев ежедневно их убеждают в обратном.
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1
Владимир Василенко , 5 сентября 2016 в 15:47
Полностью с вами согласен. Находясь в Западной Украине, я горячо доказывал своим друзьям и сослуживцам, что Россия никогда не станет пытаться завладеть Украиной с помощью военной силы. А они в ответ - Россия способна на все, мы ей не верим, она коварна и жестока. Правда оказалась за ними.
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4
Owod_ RUS , 5 сентября 2016 в 15:18
Между журналистикой и пропагандой - тонкая грань.

А между настоящей журналистикой и грубейшей пропагандой - "дистанции огромного размера".
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1
Owod_ RUS , 5 сентября 2016 в 15:20
Сергей Алексеевич, прошу прощения за дубли - это не моя вина.
От модератора: )) Может, мышка намекает, что ее пора бы сменить?))
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0
Owod_ RUS , 5 сентября 2016 в 15:34
"От модератора: )) Может, мышка намекает, что ее пора бы сменить?))" - попробую... ) Я смотрю, данная фича (он же баг) всплывает не у меня одного... )

В других случаях моя "серая" меня никогда (тьфу, тьфу, тьфу!) не
подводила. )))
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0
Owod_ RUS , 5 сентября 2016 в 15:34
Упс... )))
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1
Konst Konst , 5 сентября 2016 в 15:40
Пооффтоплю - дубликаты комментов у меня вылетали и на работе, и дома. Мышки норм. Сайт подглючивает иногда, наверное.
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