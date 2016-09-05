Депутаты Верховной Рады обратились к Службе безопасности Украины с просьбой проверить деятельность телеканала. Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» глава аппарата СБУ Александр Ткачук.

«Мы получили три отдельных депутатских обращения, чтобы мы дали правовую оценку действиям сотрудников телеканала, поскольку есть сведения о том, что они совершали террористическую, сепаратистскую деятельность», — цитирует Ткачука ТАСС.

В настоящее время ведомство проводит проверку. Также парламентарии потребовали проверить законность пребывания на Украине российских граждан, работающих на канале.

Кроме того, как сообщает СБУ, ведется проверка опубликованной ранее переписки сотрудницы «министерства государственной безопасности» так самопровозглашенной Донецкой народной республики с журналистами краинских телеканалов.

Накануне у редакции «Интера» в Киеве начался стихийный митинг. Около 20 неизвестных установили палатки и стали обвинять сотрудников канала в проссийских взглядах. Позже они прорвались внутрь здания и попытались устроить пожар.

Позже правоохранители задержали шесть человек. Полиция завела дело по статьям «хулиганство» и «умышленное повреждение имущества». По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, участники пикета в прошлом — бойцы украинских вооруженных сил. Президент Украины Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко взять расследование под личный контроль.

Акция продолжается до сих, протестующие заблокировали здание. Неизвестные люди в камуфляже привезли в здание телеканала несколько десятков шин.