Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Бориса Вайнзихера — генерального директора компании «Т Плюс», принадлежащей группе компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Об этом сообщает интернет-издание Legal.Report.

В 2012 году Вайнзихер возглавил «КЭС-Холдинг», позднее преобразованный в «Т Плюс». Холдинг управляет пакетами акций нескольких крупных энергетических компаний, принадлежащих «Ренова».

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в центральный офис группы компаний «Ренова», а также в офис принадлежащей группе компании «Т Плюс».

Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Дело возбуждено в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС», реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»).

По данным следствия, в 2007-2014 годах подозреваемые передавали деньги высшим должностным лицам Коми «за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности». Причем теми самыми высшими должностными лицам, по словам Маркина, являются фигуранты дела Гайзера.