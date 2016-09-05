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1027 Следователя из «списка Магнитского» заочно приговорили к 3 месяцам тюрьмы
Высокий суд Лондона суд заочно приговорил фигурирующего в «списке Магнитского» экс-следователя из Москвы Павла Карпова к трем месяцам тюрьмы за неуважение к суду. Об этом сообщается на сайте Law and Order in Russia (организован при поддержке бизнесмена, сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера).
Сообщается, что такое решение суд вынес, поскольку бывший следователь не подчинился судебному постановлению — после нескольких извещений так и не явился на судебное заседание и не предоставил данных о своих активах.
Напомним, три года назад, в 2012 году, Карпов подал иск к руководству фонда Hermitage Capital, в том числе к его главе Уильяму Браудеру. Спустя год суд отклонил иск и обязал экс-следователя оплатить ответчикам судебные издержки в размере 850 тысяч фунтов стерлингов. Однако большую часть суммы (660 тысяч фунтов стерлингов) Карпов так и не выплатил. Летом 2016 года Hermitage Capital обратился в Высокий суд, чтобы востребовать с экс-следователя остаток суммы. Суд несколько раз вызывал Карпова для дачи показаний, однако тот не являлся, в результате его признали виновным в неуважении к суду.
Карпов, комментируя РБК решение суда, уточнил, что оно действует только на территории Великобритании, при этом доступ в эту страну ему закрыт.
Также Интерфакс сообщает, что Карпов с иронией воспринял решение суда.
«По решению Московского городского суда, Браудер должен мне 8 млн рублей, он считает, что я ему должен 650 тыс. фунтов стерлингов. Браудер должен российскому государству 9 лет колонии общего режима, я должен английскому правосудию три месяца колонии. Такой у нас получился международный бартер», — сказал он агентству.
Кроме этого, решение британского суда Карпов назвал «совершенно бесполезным» и отметил, что «изначально обратился в лондонский суд за защитой», а теперь от этого суда ему самому нужна защита.
Бывший следователь Павел Карпов является фигурантом «списка Магнитского», который подписал президент США Барак Обама. По мнению Белого дома, фигуранты списка причастны к гибели работавшего на Hermitage Capital юриста.
По мнению Сергея Магнитского и его соратников, Карпов был одним из ключевых участников хищения 5,4 миллиарда рублей из бюджета. Впоследствии юриста арестовали по подозрению в причастности к уклонению от уплаты налогов в Hermitage Capital. Расследование его дела также вел Карпов. Осенью 2009 года Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина». По словам адвокатов, перед смертью его избили.
Карпов ранее неоднократно обращался в суды России с исками о защите чести и достоинства. Экс-следователь требовал опровергнуть обвинения в причастности к хищению бюджетных средств и гибели Магнитского. Ряд таких судебных тяжб Карпов выиграл.
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