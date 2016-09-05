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87 Жертвами двойного теракта в Кабуле стали 24 человека
Жертвами двойного теракта в Кабуле (столица Афганистана) стали 24 человека, около 90 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.
Среди жертв теракта — шеф полиции одного из районов Кабула и высокопоставленный военный.
Двойной теракт совершили два террориста-смертника — они подорвали себя рядом со зданием министерства обороны.
По данным агентства «Франс Пресс», ответственность за теракты взяло на себя движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России).
Ранее в Кабуле в результате атаки на Американский университет погибли 13 человек.
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