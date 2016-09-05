Жертвами двойного теракта в Кабуле (столица Афганистана) стали 24 человека, около 90 ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Среди жертв теракта — шеф полиции одного из районов Кабула и высокопоставленный военный.

Двойной теракт совершили два террориста-смертника — они подорвали себя рядом со зданием министерства обороны.

По данным агентства «Франс Пресс», ответственность за теракты взяло на себя движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее в Кабуле в результате атаки на Американский университет погибли 13 человек.