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665 Генпрокуратура внесла второе за год представление Мединскому
Генпрокуратура России внесла представление министру культуры Владимиру Мединскому из-за того, что его ведомство в течение шести лет так и не утвердило порядок ввоза в Россию культурных ценностей для личного пользования, продолжая взимать плату с граждан за их осмотр, что, в свою очередь, создает предпосылки для коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
По его словам, в 2010 году Россия, Белоруссия и Казахстан заключили соглашение, согласно которому таможенные платежи не взимаются с культурных ценностей, которые граждане ввозят на территорию Таможенного союза для личного пользования. Несмотря на то, что прошло более шести лет, Минкультуры до сих пор не утвердило порядок ввоза в Россию указанных ценностей.
Вместо этого, отмечает Куренной, ведомство разместило на своем сайте информацию о временном порядке оформления подтверждения того, что ввозимый предмет относится к культурным ценностям. Для этого Минкульт установило плату с граждан за осмотр ценностей. Вместе с тем закон предусматривает плату за проведение экспертизы только в отношении вывозимых культурных ценностей.
«Сложившая ситуация препятствует реализации предусмотренного Соглашением права граждан на ввоз культурных ценностей для личного пользования без уплаты таможенных платежей и создает предпосылки для коррупционных проявлений со стороны сотрудников таможенных органов и экспертов», — отметил Куренной.
Напомним, в мае этого года Генпрокуратура уже направляла представление Мединскому. Как писал «Коммерсант», в Генпрокуратуре сочли, что Минкульт создает условия для незаконного вывоза культурных ценностей за границу, закрывая глаза на злоупотребления со стороны экспертов, которые сильно занижают стоимость произведений искусства, что способствует недополучению налогов с их продажи.
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