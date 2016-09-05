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Новости

1 Националист Поткин отказался от мирового соглашения по иску в ЕСПЧ

05.09.2016 Теги: еспч, националисты

Националист Александр Белов-Поткин отказался пойти на мировую с российскими властями, сообщает РБК со ссылкой на его адвоката. В обмен на то, что Поткин отзовет жалобу на содержание в СИЗО из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), власти предложили 2,5 тысячи евро. 

По словам адвоката Ирины Хруновой, Поткин считает незаконным его 15-месячное содержание под стражей. Предложенную сумму компенсации в размере 2,5 тыс. евро он назвал «смехотворной и неприемлемой». Об этом он уведомил ЕСПЧ 2 сентября.

Ранее о том, что Россия предложила выплатить Поткину компенсацию за неправомерное помещение под стражу, сообщала газета «Ведомости». Издание ссылалось на декларацию, подписанную уполномоченным России при ЕСПЧ Георгием Матюшкиным.

Жалобу в суд по правам человека Александр Поткин подал в мае прошлого года. Националист счел незаконным содержание его в СИЗО, так как Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает меры пресечения в виде ареста по ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств), которая ему предъявлена. Предложение о мировом соглашении содержалось в декларации, которая была направлена в ЕСПЧ.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Александра Поткина, одного из лидеров националистического движения «Русские», к 7,5 годам заключения и штрафу в 600 тысяч рублей по обвинению в легализации денежных средств казахского БТА-банка и призывах к экстремистской деятельности.

Надежда Мироненко — специально для «Новой газеты»


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