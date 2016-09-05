Следствие устанавливает местонахождение одного из фигурантов уголовного дела о многомиллионной взятке экс-руководству Коми — главы «ВымпелКома», члена совета директоров компании «Т-Плюс» Михаила Слободина. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«К настоящему времени задержаны Евгений Ольховик (управляющий директор группы компаний «Ренова», — ред.) и Борис Вайнзихер (генеральный директор ПАО «Т Плюс», — ред.). Местонахождение Михаила Слободина устанавливается. В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2007–2014 Слободин, Ольховик, Вайнзихер, «а также иные неустановленные лица», действуя в интересах ЗАО «Комплексные энергетические системы» (правопреемником является ПАО «Т Плюс»), передавали высшим должностным лицам Республики Коми взятку (в виде денежных средств в размере 800 млн рублей и имущества) за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, и предоставление льгот и создание комфортных условий для коммерческой деятельности.

«Также, согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО “Коми энергосбытовая компания” стоимостью не менее 100 млн рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО “КЭС” оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми», — добавили в пресс-службе СК.



Ранее 5 сентября в московском офисе энергетической компании «Т Плюс» (входит в группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга) прошли обыски.



Как заявлял официальный представитель СК России Владимир Маркин, высшими должностными лицами Коми являются фигуранты дела губернатора республики Вячеслава Гайзера, арестованного в 2015 году.