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Новости

1051 СК начал розыск гендиректора «ВымпелКома» из-за дела о взятке

05.09.2016 Теги: взяточничество, коми, следственный комитет

Следствие устанавливает местонахождение одного из фигурантов уголовного дела о многомиллионной взятке экс-руководству Коми — главы «ВымпелКома», члена совета директоров компании «Т-Плюс» Михаила Слободина. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«К настоящему времени задержаны Евгений Ольховик (управляющий директор группы компаний «Ренова», — ред.) и Борис Вайнзихер (генеральный директор ПАО «Т Плюс», — ред.). Местонахождение Михаила Слободина устанавливается. В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2007–2014 Слободин, Ольховик, Вайнзихер, «а также иные неустановленные лица», действуя в интересах ЗАО «Комплексные энергетические системы» (правопреемником является ПАО «Т Плюс»), передавали высшим должностным лицам Республики Коми взятку (в виде денежных средств в размере 800 млн рублей и имущества) за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, и предоставление льгот и создание комфортных условий для коммерческой деятельности. 

«Также, согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО “Коми энергосбытовая компания” стоимостью не менее 100 млн рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО “КЭС” оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми», — добавили в пресс-службе СК.

Ранее 5 сентября в московском офисе энергетической компании «Т Плюс» (входит в группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга) прошли обыски.

Как заявлял официальный представитель СК России Владимир Маркин, высшими должностными лицами Коми являются фигуранты дела губернатора республики Вячеслава Гайзера, арестованного в 2015 году.

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3 комментария

2
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 18:59
... исторически, с 1917 года, разворовывали Третьяковскую Галерею, Эрмитаж, Пушкинский и др. Музеи - Сокровищницы России ..., а сейчас - вся деградированная "общественность", под руководством гопницкого режима, бросилась на поиски бесценного портрета ... Колобка!
за 17 "творческих лет" - всё разворовано и вывезено (!) и никогда не вернётся в россию (потому что нигде, даже в российских декарациях о доходах, ОНО не указано )!!!
теперь, товарищи, можно голосовать - хоть за чёрта лысого
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2
Garry yksvonsos , 5 сентября 2016 в 19:03
"ВымпелКом" - это я так понимаю БиЛайн. Бежать всем. Это вам не "Евросеть" Чичваркина раздербанить. Вот нам и причина и повод. Взятки давали-брали. А какой дебил в нашей стране не дает, не берет? Если не Путин, то кто?
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2
Ярослав Деньщиков , 5 сентября 2016 в 19:14
Ага. "Все ваши друзья олигархи и воры, вам не скучно там одному быть честным и бедным?" :-)
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