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Новости

1086 Минюст признал «Левада-центр» «иностранным агентом»

05.09.2016 Теги: иностранный агент, минюст

Министерство юстиции России включило исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки», — говорится в тексте.

Ранее признать «Левада-центр» «иностранным агентом» Минюст попросило движение «Антимайдан». Там заявили, что центр проводит исследования «по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета». В свою очередь директор «Левада-центра» Лев Гудков обвинил «Антимайдан» в клевете. 

«Мы уже лет десять работаем с Висконсинским университетом и (за это время — ред.) проводили самые разные проекты: об историческом сознании, исторической памяти о молодежи разных групп. Сейчас речь идет об исследовании жилищных условий семей. После проверки и предупреждений в мае 2013 года мы перестали получать гранты от зарубежных партнеров напрямую, но на коммерческой основе мы продолжаем работу, в этом нет никакого криминала, мы, наоборот, гордимся, что с нами сотрудничают крупные исследовательские институты. То, что мы выполняем заказ министерства обороны США — наглая ложь и фальсификация», — сказал Гудков.

Закон об НКО был принят в ноябре 2012 года. В мае 2013 «Левада-Центр» прошел комплексную проверку Минюста, московской прокуратуры, Налоговой службы и МВД.


11 комментариев

1
Ярослав Деньщиков , 5 сентября 2016 в 19:12
Странно. Вроде бы опросы были вполне кремлевские. И результаты тоже. Вероятно, горец должен остаться один.
Но мысли в эфире Эха были здравые у директора и сотрудников. Признаю.
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0
Владимир Воробьев , 5 сентября 2016 в 19:20
//Минюст признал «Левада-центр» «иностранным агентом»//

Ну в этом нет ничего удивительного.
Согласно последним данным «Левада-центр» Путина поддерживают 82% россиян.
В то время как всем известно, что уровень поддержки - 86%.
И согласно политики партии он должен расти, а не падать.
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0
Dmitri Khripko , 5 сентября 2016 в 19:35
На той неделе Левада зафиксировал резкой падение поддержки партии власти.
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0
Ярослав Деньщиков , 5 сентября 2016 в 19:49
Да уж. Вспоминается прекрасный анекдот про удава.
Маугли пришел к Каа и говорит:
- О, мудрый Каа!
- Дха-а-а, - протянул удав
- Обезьяны называли тебя желтым земляным червяком!
- Ох-х-х
Вместо "ох" употребляется протяжное междометье, воспетое еще Стругацкими в Граде Обреченном во фразе "Кто последний за пивом". Большой привет Роскомнадзору :0)
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0
Konst Konst , 5 сентября 2016 в 19:19
Я не верю своим глазам. Левада - центр. Который за кремлевство называли Блевада. Все вы там будете, шибкие потриоты)))
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1
Доктор Ольга , 5 сентября 2016 в 19:24
Ха-Ха-Ха.... Единственный аналитический центр, который проводит более менее объективный анализ опросов конечно же является иностранным агентом. И директор этого центра - порядочный человек. А порядочные люди в РФ могут быть только вражескими агентами. А как иначе?
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0
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 19:30
вброс, и ничего удивительного ! у левадаЦ никогда не было столько процентов поддержки ... - сколько у пехотинца (а кланокомандующий этого не прощает)
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0
Dmitri Khripko , 5 сентября 2016 в 19:32
Ну всё, кранты, теперь на выходе увидим то, что надо: Единая Россия - 50%, КПРФ - 15%, ЛДПР -10%. Все запомнили?
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0
Dmitri Khripko , 5 сентября 2016 в 19:34
Теперь простор для алтайских единовбросов: фальсифицируй - не хочу. Касплер, сотоварищи неприменут этим воспользоваться!
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0
Alex Koller , 5 сентября 2016 в 19:45
А зачем всякие там исследовательские центры, когда есть ТВ - пропаганда.
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0
Михаил Косогоров , 5 сентября 2016 в 19:47
Притом амэриканский, аглицкий, японской и немного сигуранца
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