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1086 Минюст признал «Левада-центр» «иностранным агентом»
Министерство юстиции России включило исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки», — говорится в тексте.
Ранее признать «Левада-центр» «иностранным агентом» Минюст попросило движение «Антимайдан». Там заявили, что центр проводит исследования «по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета». В свою очередь директор «Левада-центра» Лев Гудков обвинил «Антимайдан» в клевете.
«Мы уже лет десять работаем с Висконсинским университетом и (за это время — ред.) проводили самые разные проекты: об историческом сознании, исторической памяти о молодежи разных групп. Сейчас речь идет об исследовании жилищных условий семей. После проверки и предупреждений в мае 2013 года мы перестали получать гранты от зарубежных партнеров напрямую, но на коммерческой основе мы продолжаем работу, в этом нет никакого криминала, мы, наоборот, гордимся, что с нами сотрудничают крупные исследовательские институты. То, что мы выполняем заказ министерства обороны США — наглая ложь и фальсификация», — сказал Гудков.
Закон об НКО был принят в ноябре 2012 года. В мае 2013 «Левада-Центр» прошел комплексную проверку Минюста, московской прокуратуры, Налоговой службы и МВД.
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