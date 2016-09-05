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1207 Главред ТВ-2 обратился в посольства 144 стран мира из-за Роскомнадзора
Главный редактор закрытой телекомпании ТВ-2 и директор Томской медиа группы Виктор Мучник обратился в посольства 144 стран мира с просьбой подтвердить, что он не является гражданином этих стран, сообщается на сайте ТВ-2.
«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый (ая) г-н (г-жа) Посол! Настоящим убедительно прошу засвидетельствовать письменно отсутствие у меня гражданства государства, интересы которого Вы представляете в РФ, либо наличие этого гражданства, буде таковое обнаружится. Я понимаю некоторую эксцентричность этой просьбы, однако же должен заметить, что нахожусь в здравом уме и в трезвой памяти, обращаясь с ней к Вашему Превосходительству. Дело в том, что меня к этому вынуждают действия российских контролирующих инстанций в отношении медиа, которыми я руковожу и учредителем которых являюсь», — говорится в письме Виктора Мучника.
Как поясняется на сайте ТВ-2, такое обращение было направлено в посольства 144 стран после того, как Роскомнадзор отказался выдавать телеканалу новую лицензию на вещание, поскольку заподозрил, что у его учредителя Виктора Мучника есть двойное гражданство. Согласно действующему российскому законодательству гражданин иностранного государства, либо обладающий вторым гражданством не может быть учредителем СМИ.
Отмечается, что вслед за этим Виктор Мучник предоставил в Роскомнадзор справку из УФМС о наличии у него российского гражданства и отсутствии другого. Однако этот документ ведомство не удовлетворил.
Как отмечается на сайте ТВ-2, гражданином какой именно страны по предположению ведомства является Мучник, Роскомнадзор не указал, а в регламентирующих документах процедура доказательства отсутствия гражданства не прописана. Вместе с тем Роскомнадзор сослался на рекомендательное письмо МИД России, в котором гражданам рекомендуется самостоятельно обращаться в посольства и консульские представительства зарубежных стран, чтобы доказать Роскомнадзору отсутствие у них гражданства этих стран.
«Это заставляет меня написать письма в Посольства всех государств, которые есть в России, а дальше мне придется писать письма в соответствующие органы государств, которые в России не аккредитованы и спрашивать не являюсь ли я гражданином Бурунди, Сьерра-Леоне или еще какого-нибудь государства», — сказал Мучник.
Как отмечает ТВ-2, в Москве находится 144 аккредитованных посольств, общее количество государств на планете согласно данным Википедии — 252. «Таким образом, задача редакции состоит в том, чтобы получить в ответ на обращение 252 письма», — сообщает ТВ-2.
Текст каждого обращения составлен в двух экземплярах — на русском и английском языках. В качестве обратного адреса указаны контакты Томской медиа группы и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
ТВ-2 подчеркивает, что Виктор Моисеевич Мучник является гражданином только Российской федерации — соответствующая справка была им получена в Томском УФМС.
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