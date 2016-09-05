Вольное историческое общество (ВИО) выпустило официальное заявление в связи с обвинительным приговором в отношении автослесаря Дениса Лузгина за перепост в соцсети статьи, в которой говорилось, что «коммунисты и Германия совместно напали на Польшу» в 1939 году. В своем заявлении ВИО потребовало оправдать блогера и отменить статью УК РФ «реабилитация нацизма». Текст заявления размещен на сайте общества.

«Вольное историческое общество считает, что Денис Лузгин должен быть оправдан высшей инстанцией, поскольку его действия не содержат состава преступления, вменяемого статьей. Вольное историческое общество призывает законодателей к отмене самой статьи как противоречащей конституционному праву на свободу слова и принципам исторического исследования», — сказано в тексте.

Напомним, в июле Пермский суд признал мужчину виновным в публичном отрицании фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, и распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и присудили штраф в 200 тыс. руб. В сентябре Верховный суд России оставил приговор нижней инстанции в силе.

«Приговор не соответствует даже букве упомянутого закона, поскольку в тексте, послужившем основанием для обвинения, не содержится противоречий с “установленными приговором Нюрнбергского трибунала фактами”. Нюрнбергский трибунал оценивал исключительно деятельность германского руководства и не принимал никаких решений об оценке деятельности советского руководства в 1939 году. Приведенная фраза из поста, пусть и в несколько прямолинейной формулировке, вполне соответствует твердо установленным исторической наукой фактам. Досадно и удивительно, что члены высшей судебной инстанции РФ оказались непричастны к этому знанию», — говорится в заявлении общества.

Также отмечается, что экспертизу, на которую опирался суд, «выполнил автор, не являющийся специалистом по данной теме». ВИО намерено способствовать обращению Дениса Лузгина в Конституционный Суд России в связи с нарушением его конституционных прав и обеспечить это обращение квалифицированной исторической экспертизой.

Приговор блогеру Денису Лузгину стал первым в российской судебной практике по новой статье, введенной «поправками Яровой» — ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»). Максимальное наказание по этой статье — 3 года лишения свободы.