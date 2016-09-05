Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1024 Вольное историческое общество потребовало отменить статью «реабилитация нацизма»

05.09.2016 Теги: блогеры, история, приговор, соцсети, суды, уголовное законодательство

Вольное историческое общество (ВИО) выпустило официальное заявление в связи с обвинительным приговором в отношении автослесаря Дениса Лузгина за перепост в соцсети статьи, в которой говорилось, что «коммунисты и Германия совместно напали на Польшу» в 1939 году. В своем заявлении ВИО потребовало оправдать блогера и отменить статью УК РФ «реабилитация нацизма». Текст заявления размещен на сайте общества.

«Вольное историческое общество считает, что Денис Лузгин должен быть оправдан высшей инстанцией, поскольку его действия не содержат состава преступления, вменяемого статьей. Вольное историческое общество призывает законодателей к отмене самой статьи как противоречащей конституционному праву на свободу слова и принципам исторического исследования», — сказано в тексте.

Напомним, в июле Пермский суд признал мужчину виновным в публичном отрицании фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, и распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и присудили штраф в 200 тыс. руб. В сентябре Верховный суд России оставил приговор нижней инстанции в силе.

«Приговор не соответствует даже букве упомянутого закона, поскольку в тексте, послужившем основанием для обвинения, не содержится противоречий с “установленными приговором Нюрнбергского трибунала фактами”. Нюрнбергский трибунал оценивал исключительно деятельность германского руководства и не принимал никаких решений об оценке деятельности советского руководства в 1939 году. Приведенная фраза из поста, пусть и в несколько прямолинейной формулировке, вполне соответствует твердо установленным исторической наукой фактам. Досадно и удивительно, что члены высшей судебной инстанции РФ оказались непричастны к этому знанию», — говорится в заявлении общества.

Также отмечается, что экспертизу, на которую опирался суд, «выполнил автор, не являющийся специалистом по данной теме». ВИО намерено способствовать обращению Дениса Лузгина в Конституционный Суд России в связи с нарушением его конституционных прав и обеспечить это обращение квалифицированной исторической экспертизой. 

Приговор блогеру Денису Лузгину стал первым в российской судебной практике по новой статье, введенной «поправками Яровой» — ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»). Максимальное наказание по этой статье — 3 года лишения свободы.

Читайте также:

Генри Резник: «Не могу понять, как юристы нашли здесь «реабилитацию нацизма»


5 комментариев

8
Егор Пчелкин , 5 сентября 2016 в 20:23
Денис Лузгин перепостил статью о том,что сталинский СССР и гитлеровская Германия - одного поля ягоды. Этим нанёс удар в пах современным поклонникам Сталина. Во многих странах Европы фашизм и коммунизм - два равнозначных понятия.
Ответить 
5
Igor G , 5 сентября 2016 в 20:51
Империя лжи нанесла ответный удар.
Статью я не читал, но, о сравнении как таковых фашизма и коммунизма (хотя коммунизм намного хуже фашизма и его жертв намного больше) речь, как я понимаю, не шла.
Совместное же нападение Гитлера и Сталина на Польшу-это исторический факт, который никаким позорным судам изменить не под силу.
Ответить 
7
Олег Илиев , 5 сентября 2016 в 20:35
Если назначат экспертом Медынского, то реабилитируют не только Сталина, но и Гитлера. А в развязывании 2МВ обвинят президента Чехословакии Бенеша. Мол не оказал должного сопротивления, чем возбудил аппетиты у Гитлера и Сталина к территориальным захватам.
А блогеру еще добавят штрафа, а то и сидельцем сделают.
Ответить 
6
Георгий Луцкевич , 5 сентября 2016 в 20:56
Он оскорбил религиозные чувства адептов культа Великой Победы. Им так хочется забыть про начало 2-ой мировой, роль сталинского СССР в начале войны, что ради этого они готовы сажать и карать всех, кто напоминает об этой роли.
Ответить 
0
Владимир Василенко , 5 сентября 2016 в 21:20
Конечно СССР на Польшу не нападал. Это сама Польша хитростью впихнула дивизии Красной Армии на свою территорию. А чтоб преждевременно не спровоцировать войну, солдаты КА сильно то и не упирались.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

5 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама