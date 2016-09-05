Суд немецкого города Бонн отклонил иск десяти российских спортсменов к Международному паралимпийскому комитету (МПК) с требованием допустить их к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

Как постановил суд, между МПК и истцами не было никакого контракта на участие, так как право делегировать спортсменов имеют национальные паралимпийские комитеты. В этой связи суд признал оправданным запрет МПК на участие российских спортсменов в Играх.

Напомним, после доклада Всемирного антидопинового агентства (WADA), в котором упоминались 35 российских паралимпийцев, МПК открыл дело в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР), а затем дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года.

В конце августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, а 1 сентября МПК отказал более чем 175 российским спортсменам в индивидуальном допуске к участию в Играх.

25 августа президент России Владимир Путин заявил, что в России будут организованы альтернативные соревнования для паралимпийцев. 3 сентября в Москве начался первый турнир по каноэ и гребле.