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Новости

497 Суд Бонна отказал россиянам в участии в Паралимпиаде

05.09.2016 Теги: паралимпийцы, спорт, спортсмены-инвалиды

Суд немецкого города Бонн отклонил иск десяти российских спортсменов к Международному паралимпийскому комитету (МПК) с требованием допустить их к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

Как постановил суд, между МПК и истцами не было никакого контракта на участие, так как право делегировать спортсменов имеют национальные паралимпийские комитеты. В этой связи суд признал оправданным запрет МПК на участие российских спортсменов в Играх.

Напомним, после доклада Всемирного антидопинового агентства (WADA), в котором упоминались 35 российских паралимпийцев, МПК открыл дело в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР), а затем дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года.

В конце августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, а 1 сентября МПК отказал более чем 175 российским спортсменам в индивидуальном допуске к участию в Играх.

25 августа президент России Владимир Путин заявил, что в России будут организованы альтернативные соревнования для паралимпийцев. 3 сентября в Москве начался первый турнир по каноэ и гребле.


10 комментариев

-5
Виктор Дремов , 5 сентября 2016 в 21:04
Неужели кто-то ожидал от немцев другого решения? Осталось только в Спортлото писать. Недопущение российских спортсменов до участия в Паралимпиаде не делает чести МПК.
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2
Олег Илиев , 5 сентября 2016 в 21:22
Виктор Дремов , 5 сентября 2016 в 21:04
"Недопущение российских спортсменов до участия в Паралимпиаде не делает чести МПК."

А воровать у спортсменов-инвалидов других стран радость победы, славу, порой - смысл жизни инвалида (писали, что одна из спортсменок приняла решение после параолимпиалы сделать эвтаназию), премиальные в конце концов - это делает честь России????
Ведь допинг это воровство в форме мошенничества. Есть что возразить?
Россия включила всю мощь государственной машины, задействовала спецслужбы. Агенты ФСБ носятся с мочой. Где еще в мире такое возможно?
И надувают соперников-инвалидов не столько такие же инвалиды-россияне, сколько здоровые недоноски от ФСБ и спортивные функционеры из минспорта России.
МПК принял единственно правильное решение. Обо...ались - обтекайте.
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-1
Виктор Дремов , 5 сентября 2016 в 21:27
Жаль вас. Вы обнимите жену, позвоните родителям!
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2
Олег Илиев , 5 сентября 2016 в 21:30
Виктор Дремов , 5 сентября 2016 в 21:27
Жаль вас. Вы обнимите жену, позвоните родителям!

Вам же сказали - обтекайте, а вы с советами.
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0
Владимир Василенко , 5 сентября 2016 в 21:50
Виктор Дремов , 5 сентября 2016 в 21:04
Так давно известно, что все европейские суды, втайне приняли присягу всячески противостоять России. Пускай Мутко обратится в КНДР, там очень справедливые суды, тем более и приговоры сразу же приводят в исполнение.
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5
Сергей Акользин , 5 сентября 2016 в 21:13
Для Виктор Дремов , 5 сентября 2016 в 21:04
===Недопущение российских спортсменов до участия в Паралимпиаде не делает чести МПК.===

Ничего подобного. Вам четко объяснили, разжевали и положили в рот, что (цитата из новости):
===Как постановил суд, между МПК и истцами не было никакого контракта на участие, так как право делегировать спортсменов имеют национальные паралимпийские комитеты.===

Понятно? Нехрена приковывать паралимпийцев к национальной сборной. Хотите обеспечить участие этих спортсменов в Играх - дайте им возможность это сделать, не обматывая их триколором.

Но ведь не получается, да? Мозгов не хватает или ура-патриотизм зашкаливает? Впрочем, это вопрос риторический, ибо оба ответа суть равнозначны.
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3
Евгений Евгений , 5 сентября 2016 в 21:36
Будьте любезны, назовите мне хотя бы одну фамилию Российского параолимпийца у которого нашли положительную пробу на допинг?
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0
Сергей Акользин , 5 сентября 2016 в 21:54
Для Евгений Евгений , 5 сентября 2016 в 21:36
===Будьте любезны, назовите мне хотя бы одну фамилию Российского параолимпийца у которого нашли положительную пробу на допинг?===

Вы понимаете, чем отличается Демократия от не? Нет, не понимаете. Объясняю. Демократия отличается от других режимов стремлением соблюдать установленные ранее правила. В данном случае правила были нарушены. Процедуры нужно соблюдать, ок?

И Вы новость читали? Вы вообще понимаете суть вердикта Суда Бонна?

Отдельное отступление для совков:
На Западе царит не просто демократия, там царит либеральная демократия. Это означает, что права человека ставятся выше интересов государства за исключением случаев, когда нанесение вреда государству ведёт к нанесению вреда другим людям. Проще говоря, из двух зол выбирают меньшее.

Впрочем, подозреваю, что это совкам это тоже не понять.
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0
Aleks Ялик , 5 сентября 2016 в 21:42
А зачем нужны тогда Кремлю паралимпийцы, если они без триколора и не работают на жернова пропаганды? Тогда они превращаются в обычных российских инвалидов, до которых власти нет дела.
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-2
L. Doktai , 5 сентября 2016 в 21:37
25 августа президент России Владимир Путин заявил, что в России будут организованы альтернативные соревнования для паралимпийцев. 3 сентября в Москве начался первый турнир по каноэ и гребле.
************
Плыла в байдарке, по Индигарке,
Индира Ганди до...
Игарки.
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