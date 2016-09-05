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Новости

397 Суд Чечни приговорил журналиста «Кавказского узла» к трем годам колонии

05.09.2016 Теги: давление на сми, журналисты, наркотики, суды, уголовное дело, чечня

Шалинский райсуд Чечни приговорил журналиста «Кавказского узла» Жалауди Гериева к трем годам колонии по обвинению в незаконном хранении наркотиков, сообщает издание со ссылкой на адвоката Алауди Мусаева и родственников Гериева.

Гериева задержали 16 апреля по дороге в Грозный, откуда он планировал уехать в Москву на семинар «СМИ и Конституционный суд» (организатор — Институт права и публичной политики). 

По версии следствия, на окраине с. Курчалой в районе сельского кладбища Гериев употребил дикорастущую марихуану, которую ранее собрал и хранил для «личного употребления без цели сбыта». В момент задержания сотрудники полиции якобы изъяли у Гериева наркотические средства в крупном размере — 160 г марихуаны.

Сам Гериев рассказал, что после задержания его отвезли в лес неподалеку от села Цоцин-Юрт, там его допросили, после чего отвезли к сельскому кладбищу.

После этого в отношении журналиста возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере). Максимальное наказание по указанной статье предусматривает десять лет лишения свободы. Гособвинитель запросила для Гериева пять лет колонии и один год ограничения свободы.

В ходе следствия Гериев дал признательные показания, от которых отказался в суде, заявив, что они были даны под давлением. Журналист считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью.

По словам адвоката Гериева, в деле имеются множественные нарушения уголовно-процессуальных норм, а именно пробелы и изъяны при составлении процессуальных документов (в частности, протоколов осмотра места происшествия и досмотра Гериева). Мусаев также отметил, что, согласно материалам дела, Гериев не употреблял наркотические и психотропные средства, кроме этого, отсутствуют очевидцы совершения преступления Гериевым.


2 комментария

0
Виктор Дремов , 5 сентября 2016 в 21:46
Это он еще хорошо отделался, а мог бы потеряться в горах, ночью, навсегда. Если он наркоман, это легко проверить с помощью соответствующей экспертизы, если нет, то какие вообще тогда к нему могут быть претензии?
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0
kirill malinov , 5 сентября 2016 в 21:54
Когда читал эту новость, почему-то представился храбрый мужчина не только презирающий наркотики, но и к алкоголю-то не испытывающий особого пристрастия.

Так для чего все-таки судья надевает мантию? Традиционный антураж, чтоб не забрызгаться кровью осуждённого? Или удержать запах собственного разложения?
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