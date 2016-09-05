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397 Суд Чечни приговорил журналиста «Кавказского узла» к трем годам колонии
Шалинский райсуд Чечни приговорил журналиста «Кавказского узла» Жалауди Гериева к трем годам колонии по обвинению в незаконном хранении наркотиков, сообщает издание со ссылкой на адвоката Алауди Мусаева и родственников Гериева.
Гериева задержали 16 апреля по дороге в Грозный, откуда он планировал уехать в Москву на семинар «СМИ и Конституционный суд» (организатор — Институт права и публичной политики).
По версии следствия, на окраине с. Курчалой в районе сельского кладбища Гериев употребил дикорастущую марихуану, которую ранее собрал и хранил для «личного употребления без цели сбыта». В момент задержания сотрудники полиции якобы изъяли у Гериева наркотические средства в крупном размере — 160 г марихуаны.
Сам Гериев рассказал, что после задержания его отвезли в лес неподалеку от села Цоцин-Юрт, там его допросили, после чего отвезли к сельскому кладбищу.
После этого в отношении журналиста возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере). Максимальное наказание по указанной статье предусматривает десять лет лишения свободы. Гособвинитель запросила для Гериева пять лет колонии и один год ограничения свободы.
В ходе следствия Гериев дал признательные показания, от которых отказался в суде, заявив, что они были даны под давлением. Журналист считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью.
По словам адвоката Гериева, в деле имеются множественные нарушения уголовно-процессуальных норм, а именно пробелы и изъяны при составлении процессуальных документов (в частности, протоколов осмотра места происшествия и досмотра Гериева). Мусаев также отметил, что, согласно материалам дела, Гериев не употреблял наркотические и психотропные средства, кроме этого, отсутствуют очевидцы совершения преступления Гериевым.
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