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Новости

2101 Суд оштрафовал архиепископа по статье из «пакета Яровой»

05.09.2016 Теги: закон, питер, религия, суды, штрафы

В Санкт-Петербурге суд признал виновным в нарушении миссионерской деятельности по статье из «пакета Яровой» архиепископа Реформаторской православной церкви Христа Спасителя (Архископия Киевская) Сергея Журавлева и назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает «Фонтанка».

Журавлева задержали 27 августа в помещении организации «Новая надежда», где он читал проповедь. Поводом для задержания стала жалоба некоего гражданина на незаконную миссионерскую деятельность Журавлева. Архиепископа доставили в отдел полиции, где составили протокол по части 4 статьи 5.26 КоАП (осуществление миссионерской деятельности с нарушением законодательства), которая появилась в КоАП после внесения «пакета Яровой». 

Журавлева обвинили в том, что он пытался склонить еврейскую общину перейти в православие. По словам самого религиозного деятеля, он читал лекцию для бывших нарко- и алкозависимых, а также для секс-работниц об истории христианства и об отношениях христианской церкви и Израиля, а менять конфессию никого не заставлял.

После того, как суд вынес свое решение, Журавлев заявил, что платить штраф не будет и обжалует вердикт. «Не хочу создавать опасный прецедент», — заявил он.

Дело Журавлева стало вторым, которое рассматривалось по части 4 статьи 5.26 КоАП. В августе этого года суд в Карачаево-Черкесии не стал штрафовать и закрыл дело в отношении кришнаита Вадима Сибирева.


7 комментариев

6
Проходящий Мимо , 5 сентября 2016 в 22:22
Вот если бы сейчас Иисус пришел и начал проповедовать в России - его бы россияне распяли?
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5
Дядя Вадим , 5 сентября 2016 в 22:38
Облили б зеленкой для начала, а потом пристрелили в подъезде.
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0
Проходящий Мимо , 5 сентября 2016 в 22:47
Вот это и страшно...
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0
Вася Иванов , 5 сентября 2016 в 23:24
сначала бы пригласили в эфир воскресных выпусков, там отчехвостили, не дав сказать ни слова в свою защиту под всеобее улюлюкание всех в студии, а потом то что Вы написали
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3
Владимир Василенко , 5 сентября 2016 в 22:32
Гундяев не терпит конкурентов.
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0
Анатолий Беднов , 5 сентября 2016 в 22:34
Хорошее слово - "секс-работницы". Воительницы постельного фронта. Коль фонарь твой красный, береги его.
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1
Проходящий Мимо , 5 сентября 2016 в 22:40
А Вы, Анатолий Беднов, безгрешны?
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