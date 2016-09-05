В Санкт-Петербурге суд признал виновным в нарушении миссионерской деятельности по статье из «пакета Яровой» архиепископа Реформаторской православной церкви Христа Спасителя (Архископия Киевская) Сергея Журавлева и назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщает «Фонтанка».

Журавлева задержали 27 августа в помещении организации «Новая надежда», где он читал проповедь. Поводом для задержания стала жалоба некоего гражданина на незаконную миссионерскую деятельность Журавлева. Архиепископа доставили в отдел полиции, где составили протокол по части 4 статьи 5.26 КоАП (осуществление миссионерской деятельности с нарушением законодательства), которая появилась в КоАП после внесения «пакета Яровой».

Журавлева обвинили в том, что он пытался склонить еврейскую общину перейти в православие. По словам самого религиозного деятеля, он читал лекцию для бывших нарко- и алкозависимых, а также для секс-работниц об истории христианства и об отношениях христианской церкви и Израиля, а менять конфессию никого не заставлял.

После того, как суд вынес свое решение, Журавлев заявил, что платить штраф не будет и обжалует вердикт. «Не хочу создавать опасный прецедент», — заявил он.

Дело Журавлева стало вторым, которое рассматривалось по части 4 статьи 5.26 КоАП. В августе этого года суд в Карачаево-Черкесии не стал штрафовать и закрыл дело в отношении кришнаита Вадима Сибирева.