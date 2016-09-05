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Новости

385 Задержанных руководителей «Т Плюс» этапируют в Коми

05.09.2016 Теги: взяточничество, коми, розыск, следственный комитет, уголовное дело

Задержанные глава энергохолдинга «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик будут этапированы в Коми, где им будет избрана мера пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, подозреваемые своей вины не признают.

Ранее в понедельник Следственный комитет России объявил в розыск бывшего руководителя ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС), а ныне главы «Вымпелкома» Михаила Слободина.

Кроме этого, 5 сентября в московском офисе энергетической компании «Т Плюс» прошли обыски.

Все трое —Вайнзихер, Ольховик и Слободин — являются фигурантами уголовного дела о даче взятки должностным лицам Коми.

По версии следствия, указанные лица на протяжении нескольких лет (с 2007 по 2014), действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми в качестве взятки денежные средства (в общей сложности 800 млн рублей) за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

В настоящее время высшие должностные лица республики являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, арестованного в 2015 году.


1 комментарий

0
Nail Timler , 5 сентября 2016 в 22:52
"Столыпинский вагон, ветер северный
Этапом из Москвы в край немеренный
Когда-то банковали, жизнь фартовая
Теперь мы караси, сковородка греется"
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