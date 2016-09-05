Гендиректор компании «Вымпелком» Михаил Слободин, ставший фигурантом уголовного дела о даче крупных взяток бывшему руководству Коми, покинул свой пост, сообщает Интерфакс со ссылкой на Vimpelcom Ltd.

По данным агентства, место Слободина займет Шелль Мортен Йонсен, руководитель по работе на основных рынках Vimpelcom Ltd.

Интерфакс напоминает: ранее Слободин заявил, что готов ответить на вопросы российских следователей.

Ранее в понедельник Следственный комитет России заявил, что по делу о взятках задержаны глава энергохолдинга «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик. Также СК объявил в розыск бывшего руководителя ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС), а ныне главы «Вымпелкома» Михаила Слободина. Ранее днем в московском офисе энергетической компании «Т Плюс» прошли обыски.

Все трое —Вайнзихер, Ольховик и Слободин — являются фигурантами уголовного дела о даче взятки должностным лицам Коми. По данным ТАСС, подозреваемые своей вины не признают.

По версии следствия, указанные лица на протяжении нескольких лет (с 2007 по 2014), действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми в качестве взятки денежные средства (в общей сложности 800 млн рублей) за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

В настоящее время высшие должностные лица республики являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, арестованного в 2015 году.