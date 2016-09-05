Во Владимирской области следователи возбудили уголовное дело по факту применения пыток со стороны сотрудников ИК-6 в отношении осужденного Аюба Тунтуева, сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитную организацию «Правовая инициатива».

Как рассказали правозащитники, уголовное дело не возбуждалось длительное время, а первую экспертизу телесных повреждений провели только через полгода, вторую — спустя год. Дело возбудили только после обращения ЕСПЧ к правительству России.

По данным «Медиазоны», в отношении бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева неоднократно применялось насилие. В мае 26–27 мая 2015 года его избивали и пытали током, таким образом пытались добиться признания и отказа от адвоката. Спустя год, в мае 2016 года, Тунтуева вывели из камеры и доставили на допрос к следователю ФСБ, где избили и заставили отказаться от защитника, а также подписать 50 листов процессуальных документов, содержание которых он не знает.

По словам директора «Правой инициативы» Ольги Гнездиловой, в настоящее время Тунтуеву «предъявили обвинения на основе показаний, которые он дал без адвоката и в результате физического воздействия».

«Нам известно, что следователь вызывал адвоката Тунтуева на допрос в качестве свидетеля, что является нарушением закона об адвокатуре и делает невозможным дальнейшее оказание осужденному юридической помощи. Сейчас должны быть допрошены сотрудники колонии, сам Аюб Тунтуев, должны пройти опознания и очные ставки», — сказала она.