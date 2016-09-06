Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон высказала опасения о возможном вмешательстве России в выборы президента страны, передает Reuters.

По словам Клинтон, якобы существуют «достоверные сообщения» о вмешательстве России. Он прокомментировала сообщения американских СМИ о расследовании последних кибератак. «Тот факт, что наши специалисты разведслужб сейчас изучают это и принимают всерьез, вызывает некоторые важные вопросы по поводу потенциального вмешательства России в наш избирательный процесс», — отметила Клинтон. Эта была первая пресс-конференция Клинтон за последние 275 дней, отмечает Politico.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Bloomberg отрицал информацию о том, что Россия вмешивается в американские выборы. Он заявил, что будет «внимательно смотреть за тем, что происходит, и ждать результатов выборов, а потом готовы работать с любой администрацией, если она сама этого хочет».

Ранее Хиллари Клинтон обвиняла российские спецслужбы в поддержке Дональда Трампа и взломе серверов демократов. По ее словам, Москва таким образом пытается повлиять на результаты голосования.