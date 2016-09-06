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88 Клинтон заявила об угрозе «вмешательства» России в выборы президента США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон высказала опасения о возможном вмешательстве России в выборы президента страны, передает Reuters.
По словам Клинтон, якобы существуют «достоверные сообщения» о вмешательстве России. Он прокомментировала сообщения американских СМИ о расследовании последних кибератак. «Тот факт, что наши специалисты разведслужб сейчас изучают это и принимают всерьез, вызывает некоторые важные вопросы по поводу потенциального вмешательства России в наш избирательный процесс», — отметила Клинтон. Эта была первая пресс-конференция Клинтон за последние 275 дней, отмечает Politico.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Bloomberg отрицал информацию о том, что Россия вмешивается в американские выборы. Он заявил, что будет «внимательно смотреть за тем, что происходит, и ждать результатов выборов, а потом готовы работать с любой администрацией, если она сама этого хочет».
Ранее Хиллари Клинтон обвиняла российские спецслужбы в поддержке Дональда Трампа и взломе серверов демократов. По ее словам, Москва таким образом пытается повлиять на результаты голосования.
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