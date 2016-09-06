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123 Пострадавшим от тайфуна в Приморье выделят 500 млн рублей
Законодательное собрание Приморского края одобрило законо о выделении жителям региона, чьи дома были уничтожены тайфуном «Лайонрок», в общей сложности около 500 млн из бюджета края, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Деньги будут выплачены после того, как их переведут на резервный фонд губернатора края. «На текущий момент 350 миллионов рублей мы направим на выплаты приморцам, чьи дома и подворья пострадали от тайфуна. 150 миллионов рублей — на приобретение нового жилья взамен уничтоженного стихией», — сказано в сообщении.
Приморский край ликвидирует последствия тайфуна «Лайонрок», который принес в регион трехмесячную норму осадков. В зоне подтопления остаются дома в десяти муниципальных районах. Вслед за «Лайонроком» сильные дожди пришли с новым тайфуном — «Немтеуном».
В регионе введен режим ЧС федерального уровня. Ранее спасатели доставили в пострадавшие от наводнения районы более 80 тонн гуманитарных грузов.
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