Законодательное собрание Приморского края одобрило законо о выделении жителям региона, чьи дома были уничтожены тайфуном «Лайонрок», в общей сложности около 500 млн из бюджета края, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Деньги будут выплачены после того, как их переведут на резервный фонд губернатора края. «На текущий момент 350 миллионов рублей мы направим на выплаты приморцам, чьи дома и подворья пострадали от тайфуна. 150 миллионов рублей — на приобретение нового жилья взамен уничтоженного стихией», — сказано в сообщении.

Приморский край ликвидирует последствия тайфуна «Лайонрок», который принес в регион трехмесячную норму осадков. В зоне подтопления остаются дома в десяти муниципальных районах. Вслед за «Лайонроком» сильные дожди пришли с новым тайфуном — «Немтеуном».

В регионе введен режим ЧС федерального уровня. Ранее спасатели доставили в пострадавшие от наводнения районы более 80 тонн гуманитарных грузов.