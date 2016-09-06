Президент России Владимир Путин может посетить финальную часть военных учений «Кавказ-2016», пишет «Коммерсантъ».

Маневры начались 5 сентября и будут проходить на полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего в учениях задействовано около 12,5 тысяч военнослужащих из сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота и воздушно-десантных войск, а также авиация, боевая техника и корабли. Военнослужащие будут использовать зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ракетно-пушечные комплексы наземного базирования «Панцирь-С».

Особое внимание уделят противовоздушной обороне, воздушно-космические силы будут отражать удары авиации, взаимодействуя с беспилотниками типа «Орлан-10» и «Элерон».

Учения «Кавказ-2016» началось спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО. Они должны завершить летний цикл обучения вооруженных сил и продлятся до 10 сентября. 9 сентября на этап маневров приглашены военные аташе из других стран.