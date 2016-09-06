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Новости

430 «Ъ»: Путин посетит военные маневры «Кавказ-2016»

06.09.2016 Теги: минобороны, учения

Президент России Владимир Путин может посетить финальную часть военных учений «Кавказ-2016», пишет «Коммерсантъ».

Маневры начались 5 сентября и будут проходить на полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего в учениях задействовано около 12,5 тысяч военнослужащих из сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота и воздушно-десантных войск, а также авиация, боевая техника и корабли. Военнослужащие будут использовать зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и ракетно-пушечные комплексы наземного базирования «Панцирь-С».

Особое внимание уделят противовоздушной обороне, воздушно-космические силы будут отражать удары авиации, взаимодействуя с беспилотниками типа «Орлан-10» и «Элерон».

Учения «Кавказ-2016» началось спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО. Они должны завершить летний цикл обучения вооруженных сил и продлятся до 10 сентября. 9 сентября на этап маневров приглашены военные аташе из других стран.


9 комментариев

1
Konst Konst , 6 сентября 2016 в 09:01
Воздушно - космические силы. Или покажите антикосмолетное ПВО, или балаболы.
Какому дурню это в голову взбрело. Владельцы Рапторов и то поскромнее, просто ВВС.
ДБ.
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-3
Гегелевский Диамант , 6 сентября 2016 в 09:04
наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — парирование таких угроз;
осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного назначения в полёте и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск необходимой информацией;

ВКС
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3
Konst Konst , 6 сентября 2016 в 09:07
Выпендреж лапотный. И не более того)
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0
Ваня Ватный , 6 сентября 2016 в 09:23
Это вы про почившую в бозе систему предупреждения о ракетном нападении "Око-1" ?
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3
tchistiakov boris , 6 сентября 2016 в 09:04
такие посещения стали дурной приметой - опять что-нибудь не так полетит или "не так" взорётся ...
(в наличии дурного глаза с подленькой усмешкой уже многие убедились за 17 лет)
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3
Максим Сербин , 6 сентября 2016 в 09:15
военные учения "Кавказ - 2016" - это где женщин СОБРом бьют?
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2
Ваня Ватный , 6 сентября 2016 в 09:28
нет, женщин и детей из КПВТ в Беслане расстреливают, а здесь Украину готовятся вакуумными да фосфорными бомбами крыть. Благо сирийский опыт уже есть.

Н-да, война с Омерикой - она такая...чем бы Ваньки не тешились, лишь бы супротив царя-батюшки не бунтовали.
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2
Юрий Никольский , 6 сентября 2016 в 09:17
Все соответствует пониманию того, что сейчас важнее для страны.
Было же озвучено в Китае о положительных успехах = страна уже вышла из рецессии, войдя в период стагнации.
Можно переключиться и напомнить генералам, что он для них главный начальник.
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3
vlad celler , 6 сентября 2016 в 09:18
Я верю,что наш дорогой...кгхм...Владимир Владимирович непременно заедет в Беслан и извинится перед матерями Беслана....
Кто не верит в это ?
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