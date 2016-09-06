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987 22 российских вуза вошли в мировой рейтинг
22 российских высших учебных заведения вошли в рейтинг лучших в мире вузов Quacquarelli Symonds, сообщается на сайте организации.
Лучшим российским вузом стал Московский государственный университет, попавший на 108 строчку рейтинга. Санкт-Петербургский государственный университет занял 258 место. Новосибирский государственный университет — 291 место, он поднялся на 26 позиций по сравнению с предыдущим годом.
Также в десятку учших вузов России попали МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет, Московский государственный институт международных отношений, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, МИФИ и «Высшая школа экономики».
«Серьезное слабое место» российских высших учебных заведений — исследовательская деятельность и доля цитирования научных сотрудников и преподавателей, объясняют авторы рейтинга. Региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии QS Зоя Зайцева отмечает в беседе с «Коммерсантом», что «россияне исторически очень слабы в этом показателе, ожидать революционного прорыва здесь было бы немного оптимистично».
Три самых лучших вуза, по данным QS, являются Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвард — три известнейших американских образовательных учреждения. Следом идут английский Кэмбридж и Калифорнийский технологический институт.
Как отмечают авторы рейтинга, в 2016 году наибольший рывок сделали университеты из развивающихся стран — с Ближнего Востока, из Южной Америки и Африки. В общей сложности в него вошли вузы из 80 стран мира.
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