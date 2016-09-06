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Новости

987 22 российских вуза вошли в мировой рейтинг

06.09.2016 Теги: вузы, образование

22 российских высших учебных заведения вошли в рейтинг лучших в мире вузов Quacquarelli Symonds, сообщается на сайте организации.

Лучшим российским вузом стал Московский государственный университет, попавший на 108 строчку рейтинга. Санкт-Петербургский государственный университет занял 258 место. Новосибирский государственный университет — 291 место, он поднялся на 26 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Также в десятку учших вузов России попали МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет, Московский государственный институт международных отношений, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, МИФИ и «Высшая школа экономики».

«Серьезное слабое место» российских высших учебных заведений — исследовательская деятельность и доля цитирования научных сотрудников и преподавателей, объясняют авторы рейтинга. Региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии QS Зоя Зайцева отмечает в беседе с «Коммерсантом», что «россияне исторически очень слабы в этом показателе, ожидать революционного прорыва здесь было бы немного оптимистично».

Три самых лучших вуза, по данным QS, являются Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвард — три известнейших американских образовательных учреждения. Следом идут английский Кэмбридж и Калифорнийский технологический институт.

Как отмечают авторы рейтинга, в 2016 году наибольший рывок сделали университеты из развивающихся стран — с Ближнего Востока, из Южной Америки и Африки. В общей сложности в него вошли вузы из 80 стран мира.


2 комментария

1
Владимир Спиридонов , 6 сентября 2016 в 09:26
Тут с мочой не доглядели и всё на своих местах!
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4
Владимир Горницкий , 6 сентября 2016 в 09:32
Можно, конечно, не доверять международному рейтингу, который выглядят очень неутешительно для России. "Патриоты" после каждой подобной публикации обычно хором твердят, что все эти рейтинги - политзаказ, что они составлены на деньги госдепа и не отражают реальную ситуацию. Но тогда непонятно, зачем правительство ставит цели по улучшению положения России в этом рейтинге("в 2013 году правительство поставило цель для пяти российских вузов — войти в сотню лучших к 2020 году". Может, лучше свой составлять?
А что касается достимости поставленной цели, то 98 место в рейтинге стран по уровню расходов на образование оптимизма внушать не может. Хотя даже при резком увеличении этих расходов (что заведомо невозможно, поскольку "денег нет"), добиться за несколько лет такого огромного качественного скачка невозможно. Разве что если направить все эти деньги на подкуп составителей рейтинга.
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