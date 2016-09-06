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Новости

2 В Москву прибыл президентский комитет ПАСЕ

06.09.2016 Теги: евросоюз, пасе

Президентский комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в полном составе прибыл в Москву, пишут «Известия».

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт и пять представителей политических групп в Ассамблее прибыли с двухдневным визитом. Парламентарии будет обсуждать сотрудничество России с совещательным органом, 6 и 7 сентября они встретятся с руководством Госдумы, в частности, со спикером нижней палаты Сергеем Нарышкиным, а также делегатами ПАСЕ от России.

В понедельник, 5 сентября, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что в ходе визита будет установлен необходимый контакт и озвучены предложения по так называемой «дорожной карте» восстановления отношений Москвы и Страсбурга, «чтобы 2017 год начать с чистого листа».

«Это первый столь масштабный визит представителей ПАСЕ в Россию после развернувшегося в апреле 2014 года кризиса между Москвой и Страсбургом <...> Наша сторона придает этому визиту большое значение», — сказал депутат.

В то же время Слуцкий отметил, что Россия вернется в ПАСЕ «только при условии отмены дискриминационных санкции и полного возврата всех полномочий».

Ранее ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюцию, лишающую делегацию РФ права голосовать на сессии, права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. В ответ делегация России вышла в январе 2015 года из ПАСЕ, а за в 2016 году решила не приезжать на сессию.


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