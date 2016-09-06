Президент России Владимир Путин почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова, возложив к его могиле в Самарканде цветы, передает РИА Новости.

Прибыв в Самарканд, он сразу Путин сразу же направился на кладбище вместе с премьер-министром республики Шавкатом Мирзиеевым. У могилы он положил букет из красных роз.

Путин также лично выразил соболезнования вдове президента Узбекистана Ислама Каримова и его дочери Лоле Каримовой-Тилляевой.

2 сентября власти Узбекистана официально объявили о смерти Ислама Каримова на 79-м году жизни. В стране был объявлен трехдневный траур. Временно исполняющим обязанности президента республики стал председатель верхней палаты парламента Нигматилла Юлдашев.

Российскую официальную делегацию на траурных мероприятиях возглавил глава правительства России Дмитрий Медведев. На следующий день он посетил похороны и встретился с коллегой Мирзиеевым, чтобы обсудить ситуацию в стране.