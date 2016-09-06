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346 Экс-глава «Вымпелкома» пообещал вернуться в Россию к концу недели
Бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, подозреваемый во взятке, обещает вернуться в Россию из командировки до конца недели, чтобы дать показания, пишут «Ведомости».
В настоящее время Слободин находится во Франции и не знает обстоятельств уголовного дела. Представитель компании «Ренова» Андрей Шторх говорит, что «в компании настроены на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами».
Накануне Слободин подал в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома» после того, как стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск. Новым гендиректором компании станет бывший руководитель российского подразделения Telenor Шелль Мортен Йонсен.
Михаил Слободин — фигурант расследования по делу о даче взятки представителями энергокомпании «Т Плюс» руководству республики Коми. Ранее в понедельник, 5 сентября, были задержаны топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик и глава входящей в «Ренову» компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер.
По версии следствия, они передавали чиновникам из Коми деньги, чтобы в регионе установили выгодные для энергокомпаний тарифы. Известно, что данные чиновники в настоящее время являются фигурантами дела против бывшего главы республики Вячеслава Гайзера.
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