Бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, подозреваемый во взятке, обещает вернуться в Россию из командировки до конца недели, чтобы дать показания, пишут «Ведомости».

В настоящее время Слободин находится во Франции и не знает обстоятельств уголовного дела. Представитель компании «Ренова» Андрей Шторх говорит, что «в компании настроены на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами».

Накануне Слободин подал в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома» после того, как стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск. Новым гендиректором компании станет бывший руководитель российского подразделения Telenor Шелль Мортен Йонсен.

Михаил Слободин — фигурант расследования по делу о даче взятки представителями энергокомпании «Т Плюс» руководству республики Коми. Ранее в понедельник, 5 сентября, были задержаны топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик и глава входящей в «Ренову» компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер.

По версии следствия, они передавали чиновникам из Коми деньги, чтобы в регионе установили выгодные для энергокомпаний тарифы. Известно, что данные чиновники в настоящее время являются фигурантами дела против бывшего главы республики Вячеслава Гайзера.