Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1856 Ловившего покемонов блогера заподозрили в незаконном использовании «шпионской камеры»

06.09.2016 Теги: блогеры, екатеринбург

Екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского, арестованного после ролика о ловле покемонов, заподозрили в использовании специальной шпионской камеры-ручки, говорится в сообщении Следственного комитета.

Спецтехнику нашли в квартире обвиняемого при обыске. «Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)», — отмечается в сообщении ведомства. Максимальное наказание по данной статье составляет четыре года лишения свободы. В настоящее время проводится экспертиза, которая покажет, применялась ли Соколовским ручка.

Расследование дела по статьям «возбуждение ненависти либо вражды» и «оскорбление чувств верующих», возбужденного ранее из-за трех роликов Соколовского, продолжается.

Читайте также:

Преступный покемон

Следователи допросили людей, «которые обладают информацией о расследуемых преступлениях». Количество допрошенных и конкретные имена не называются. Сам Соколовский отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции России.

Накануне пресс-служба Следственного комитета прокомментировала арест блогера. Представитель свердловского управления СК объяснил, что столь строгая мера пресечения объясняется тем, что у Соколовского не было постоянного места регистрации в Екатеринбурге, официального места работы, а также он вел «антиобщественный образ жизни», «связанный с употреблением наркотических средств».

СК отмечает, что арест не связан напрямую с ловлей в храме покемонов, а в первую очередь с его авторским контентом в роликах, где он критически высказывается о верующих.

В начале августа 22-летний Соловский вы выложил в YouTube ролик, в котором он демонстративно ловит в екатеринбургском Храме-на-Крови покемонов на смартфоне в игре Pokemon Go. Блогер объяснил, что это не должно являться преступно наказуемым действием, поскольку покемонов даже не существует. 

2 сентября Соколовского задержали в квартире, которую он снимал. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.


19 комментариев

7
5kopeek FreukenBok , 6 сентября 2016 в 12:16
Ловил человек то, что в природе не существует. За это -арест и обыск. Что хотели найти ? Хорошо, что хоть наркотики не нашли. Хотя за шпионскую ручку (и где только достал?) срок дадут.
Ответить 
1
Николай Ш , 6 сентября 2016 в 12:50
Да на алиекспрессе том же купил.... Наши ж "органы" и не знают, что по всему миру это добро в обычных магазинах свободно продается
Ответить 
0
Александр К , 6 сентября 2016 в 13:39
Шпионскую ручку можно легально купить в интернете. Ими пользуются многие детективные агентства. Не думал что за китайскую штучку могут дать срок?
Ответить 
1
Владимир Спиридонов , 6 сентября 2016 в 12:17
Они перечисляют причины задержания и все эти причины - государственного масштабы упирающиеся в организацию государством институтов воспитания и социальной жизни. Речь идёт о наказании человека за неспособность жить в среде, что его родила и вырастила. Пока Запад буравит космические пространства и развивает науку, Россия борется с уловителями пакемонов и усугубляет общественный пофигизм!
Ответить 
0
Максим Сербин , 6 сентября 2016 в 12:45
причем все указанные в первоисточнике (см. ссылку, сотрудники отдела новостей НГ в очередной раз творчески переработали официальный комментарий) "основания" НИКАК не коррелируют с положениями ст. 108 УПК РФ. случай действительно уникальный.
хотя пацана закрыли, конечно, не за покемонов.
Ответить 
0
Алексей Неважно(Киев) , 6 сентября 2016 в 12:18
Вся московия давно словила белочку.Покемоны и рядом не валялись.
Ответить 
2
Евгений Ковальски , 6 сентября 2016 в 12:22
Каков поп, таков и приход. Путину (и его приходу) везде мерещатся шпионы, террористы, иностранные агенты.
Если миру, особенно России это в общем ни к чему и люди живут и радуются своей мирной жизни, периодически погружаясь в мир грёз с помощью Джеймса Бонда, Джейсона Борна (серия фильмов о Борне) или Чарли Уэкса (Траволта, "Из Парижа с любовью"), то Путину необходимо это в реальности. Ну не интересно ему ничего больше.
Ответить 
2
Dima Freedom , 6 сентября 2016 в 12:22
Старая поговорка времен совка снова актуальна "Был бы человек, а статья найдется"
Ответить 
1
Николай Ш , 6 сентября 2016 в 12:52
DIMA FREEDOM , 6 сентября 2016 в 12:22
Старая поговорка времен совка снова актуальна "Был бы человек, а статья найдется"
_____
немецкий аналог звучит вроде как: "если собираются утопить собаку, то всегда у нее находят блох"
Ответить 
2
Аня Приморчанка , 6 сентября 2016 в 12:22
Так за что же конкретно задержали блогера? За наркотики, антиобщественный образ жизни? Или за игрушки? Я не знаю, использовать такие ручки запрещено? В общем, всё до кучи, потом разберутся.
Ответить 
2
Доктор Ольга , 6 сентября 2016 в 12:24
Был бы человек, а статья найдётся....
Ответить 
4
Konst Konst , 6 сентября 2016 в 12:26
Так он поймал покемона, или нет? Шоп не зазря сидеть.
Ответить 
4
Valzhyna Paulouskaya , 6 сентября 2016 в 12:26
Я вот читаю такие новости. И мне на душе радостно и светло. Весь мордор развернулся и дружным строевым шагом несется к пропасти. Попы с молитвой и хоругвями, военные с картонными танками, рабское население - просто преданно глядя в рот своим хозяевам.
Ребята, вот честно. Не жалко. Ну ни капли. Прям вижу, как весь мир облегченно вздыхает "Ну наконец-то!".
(удалено модератором)!
Ответить 
1
Otto Traumer , 6 сентября 2016 в 12:59
Весь мордор развернулся и дружным строевым шагом несется к пропасти.

=================
В самом деле, это всё больше похоже на агонию. Жалеть нас и не нужно. Каждому воздастся по делам его. Кому-то за действие, кому-то за бездействие или "за компанию". Заслужили.
И всё же, чертовски горько осознавать неотвратимое...
Ответить 
0
Александр К , 6 сентября 2016 в 13:43
Valzhyna Paulouskaya , 6 сентября 2016 в 12:26
____________________________________________
Жалейте в первую очередь себя, вас ни кто не пожалеет если что. И еще берегите нервные клетки, сами знаете они..... А мне бывает на душе светло и радостно, когда слышу хорошие новости, мол например: у кого то сын родился, кто-то хорошую работу нашел или квартирку купил! А вот радоваться сдохнувшей соседской корове как то не комильфо, наоборот надо радоваться своему родившемуся теленку.
Ответить 
0
Otto Traumer , 6 сентября 2016 в 13:55
Жалость к себе- недостойное чувство, Valzhyna. И бесполезное.
А по поводу отношений между странами в целом - надеюсь, всё сгладится и нормализуется.
Братскими народы не будут уже никогда (некоторые вещи не прощают и не забывают), но надеюсь, когда-нибудь сбудется мечта погулять с семьей по дружественной, уютной и гостеприимной Одессе...
Ответить 
3
Владимир Василенко , 6 сентября 2016 в 12:59
Агент, непременно агент. Знает, что вся сила России в ее попах. Вот и направила своего агента со "шпионской камерой" под прикрытием покемонов за попами следить.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Предыдущая страница 12 Следующая страница

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

6 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама