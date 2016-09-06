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1856 Ловившего покемонов блогера заподозрили в незаконном использовании «шпионской камеры»
Екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского, арестованного после ролика о ловле покемонов, заподозрили в использовании специальной шпионской камеры-ручки, говорится в сообщении Следственного комитета.
Спецтехнику нашли в квартире обвиняемого при обыске. «Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)», — отмечается в сообщении ведомства. Максимальное наказание по данной статье составляет четыре года лишения свободы. В настоящее время проводится экспертиза, которая покажет, применялась ли Соколовским ручка.
Расследование дела по статьям «возбуждение ненависти либо вражды» и «оскорбление чувств верующих», возбужденного ранее из-за трех роликов Соколовского, продолжается.
Следователи допросили людей, «которые обладают информацией о расследуемых преступлениях». Количество допрошенных и конкретные имена не называются. Сам Соколовский отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции России.
Накануне пресс-служба Следственного комитета прокомментировала арест блогера. Представитель свердловского управления СК объяснил, что столь строгая мера пресечения объясняется тем, что у Соколовского не было постоянного места регистрации в Екатеринбурге, официального места работы, а также он вел «антиобщественный образ жизни», «связанный с употреблением наркотических средств».
СК отмечает, что арест не связан напрямую с ловлей в храме покемонов, а в первую очередь с его авторским контентом в роликах, где он критически высказывается о верующих.
В начале августа 22-летний Соловский вы выложил в YouTube ролик, в котором он демонстративно ловит в екатеринбургском Храме-на-Крови покемонов на смартфоне в игре Pokemon Go. Блогер объяснил, что это не должно являться преступно наказуемым действием, поскольку покемонов даже не существует.
2 сентября Соколовского задержали в квартире, которую он снимал. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.
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