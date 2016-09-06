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1357 Мосгорсуд признал законным отказ Михалкову в иске к РБК
Мосгорсуд признал законным отказ суда принять к рассмотрению иск режиссера Никиты Михалкова к холдингу РБК о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Таким образом решение вступило в законную силу.
Ранее представитель Михалкова сообщила, что, согласно результатам экспертизы, информация в заголовках и статьях РБК содержит в секбе «негативный окрас, выраженный в утвердительной форме», а также наводит читателя на мысль, что режиссер занимается незаконной деятельностью.
15 апреля Гагаринский суд Москвы отклонил иск Михалкова на 2 млн рублей к РБК, не найдя оснований для удовлетворения требований режиссера. Иск был подан из-за двух публикаций — от 30 августа 2015 года с заголовком «МВД начало проверку связанной с Михалковым фирмы из-за анонимного допроса» и от 18 сентября 2015 года — «Михалков получил право еще десять лет собирать «налог на болванки». Михалков увтерждал, что сведения, содержавшиеся в заметках, являются недостоверными.
Иск подали сразу против двух юрлиц — «РБК Медиа» и ЗАО «Росбизнесконсалтинг». От каждой Михалков требовал компенсации в один млн рублей за статью, таким образом общее исковое требование составляло четыре млн рублей.
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