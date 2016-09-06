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Новости

1357 Мосгорсуд признал законным отказ Михалкову в иске к РБК

06.09.2016 Теги: журналисты, михалков, суды

Мосгорсуд признал законным отказ суда принять к рассмотрению иск режиссера Никиты Михалкова к холдингу РБК о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Таким образом решение вступило в законную силу.

Ранее представитель Михалкова сообщила, что, согласно результатам экспертизы, информация в заголовках и статьях РБК содержит в секбе «негативный окрас, выраженный в утвердительной форме», а также наводит читателя на мысль, что режиссер занимается незаконной деятельностью.

15 апреля Гагаринский суд Москвы отклонил иск Михалкова на 2 млн рублей к РБК, не найдя оснований для удовлетворения требований режиссера. Иск был подан из-за двух публикаций — от 30 августа 2015 года с заголовком «МВД начало проверку связанной с Михалковым фирмы из-за анонимного допроса» и от 18 сентября 2015 года — «Михалков получил право еще десять лет собирать «налог на болванки». Михалков увтерждал, что сведения, содержавшиеся в заметках, являются недостоверными.

Иск подали сразу против двух юрлиц — «РБК Медиа» и ЗАО «Росбизнесконсалтинг». От каждой Михалков требовал компенсации в один млн рублей за статью, таким образом общее исковое требование составляло четыре млн рублей.

 


6 комментариев

7
Елена Иванова , 6 сентября 2016 в 12:47
Мосгорсуд признал законным отказ суда принять к рассмотрению иск режиссера Никиты Михалкова к холдингу РБК о защите чести, достоинства и деловой репутации
ввиду отсутствия у заявителя (удалено модератором).
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3
Nail Timler , 6 сентября 2016 в 12:52
Бабла хотел по-легкому срубить, ан не вышло. Не для него держат жирных "карасей". Тут своих, обитателей озер - "подавальщиков исков", хватает.
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3
kirill malinov , 6 сентября 2016 в 12:57
Хоть бы кино какое снял действительно интересное. А то как стал задумываться о чести и достоинстве, смотреть не чего.
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0
mudrlant mudrlant2 , 6 сентября 2016 в 13:09
Честь, достоинство - довольно странно звучат эти слова рядом с именем этого потомственного "Чего-с изволите?"
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1
Владимир Василенко , 6 сентября 2016 в 13:23
Просто им нужно было в тексте фразу не "налог на болванки", заменить на - «налог с болванов» Думаю что такой правдивый текст как - «Михалков получил право еще десять лет собирать «налог с болванов», его бы вполне удовлетворил.
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0
Owod_ RUS , 6 сентября 2016 в 13:28
Забывать начали "гения"? Решил напомнить о себе?

P.S. После "шедевров" типа "цитадели" и "солнечного удара" даже Мединский, похоже, перестал деньги выделять - на "нетленку"-то.
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