Хакеры взломали базу данных с почти 100 млн учетных записей «Рамблера», сообщается на сайте LeakedSource.

Речь идет о данных пользователей, которые были похищены в результате хакерской атаки 17 февраля 2012 года.

Каждая из 98,1 млн аккаунтов базы содержит логин либо адрес электронной почты, пароль, номер в ICQ и другие внутренние данные.

Базу LeakedSource направил пользователь daykalif@xmpp.jp, который также передал сайту базу взломанного Last.fm в 2012 году.

Издание «Хакер» совместно с LeakedSource опросило группу пользователей, чьи личные данные утекли в сеть, и те подтвердили, что данные аккаунтов настоящие, однако они уже поменяли пароли — еще год или два назад.

В пятерку самых популярных вошли «asdasd», встречающийся более 700 тысяч раз, «asdasd123» и «12345», встречающиеся более 400 тысяч раз, а также «000000» и «666666».