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Новости

0 Власти Петербурга выбрали памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем

06.09.2016

Правительство Ленинградской области выбрало памятник жертвам крушения самолета А321 над Синаем. Как сообщает «Радио Балтика», победил проект «Сад памяти». 

По словам главного архитектора региона Евгения Домрачева, члены комиссии пришли к такому решению единодушно. При этом учитывалось мнение родственников погибших, которые не хотели, чтобы памятник чем-то напоминал о катастрофе, в частности, они не хотели видеть в монументе самолет.

Победитель конкурса получит 100 тысяч рублей из резервного фонда губернатора Ленобласти.

Предварительная стоимость проекта оценивается в семь миллионов рублей. Памятник установят на территории Всеволожского района Ленобласти. Фундамент заложат до 31 октября, достроить монумент планируют за год. 

Кроме этого, под Балтийской жемчужиной выделено место для строительства храма в память о жертвах, вопрос о его возведении обсуждается с китайскими инвесторами. Об этом сообщила председатель совета Фонда рейса 9268 Ирина Захарова.

Конкурс на лучший памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем объявили в конце июня, а прием работ завершился в начале августа. Заявки поступили от скульпторов и архитекторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Ульяновска, Воронежа и Самары — всего 28 проектов. Интернет-голосование стартовало на сайте администрации Ленобласти 25 августа, в нем участвовали 700 человек. 

31 октября 2015 года российский авиалайнер А321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове из-за взрыва на борту. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Российские власти признали авиакатастрофу терактом. В ноябре Россия приостановила авиасообщение с Египтом, полеты также прекратили Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Украина, Франция и Литва.

 


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