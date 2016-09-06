Новости
0 Власти Петербурга выбрали памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем
Правительство Ленинградской области выбрало памятник жертвам крушения самолета А321 над Синаем. Как сообщает «Радио Балтика», победил проект «Сад памяти».
По словам главного архитектора региона Евгения Домрачева, члены комиссии пришли к такому решению единодушно. При этом учитывалось мнение родственников погибших, которые не хотели, чтобы памятник чем-то напоминал о катастрофе, в частности, они не хотели видеть в монументе самолет.
Победитель конкурса получит 100 тысяч рублей из резервного фонда губернатора Ленобласти.
Предварительная стоимость проекта оценивается в семь миллионов рублей. Памятник установят на территории Всеволожского района Ленобласти. Фундамент заложат до 31 октября, достроить монумент планируют за год.
Кроме этого, под Балтийской жемчужиной выделено место для строительства храма в память о жертвах, вопрос о его возведении обсуждается с китайскими инвесторами. Об этом сообщила председатель совета Фонда рейса 9268 Ирина Захарова.
Конкурс на лучший памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем объявили в конце июня, а прием работ завершился в начале августа. Заявки поступили от скульпторов и архитекторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Ульяновска, Воронежа и Самары — всего 28 проектов. Интернет-голосование стартовало на сайте администрации Ленобласти 25 августа, в нем участвовали 700 человек.
31 октября 2015 года российский авиалайнер А321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове из-за взрыва на борту. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Российские власти признали авиакатастрофу терактом. В ноябре Россия приостановила авиасообщение с Египтом, полеты также прекратили Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Украина, Франция и Литва.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Клинтон заявила об угрозе «вмешательства» России в выборы президента США
Суд Бонна отказал россиянам в участии в Паралимпиаде
Лев Гудков — о признании «Левада-центра» иностранным агентом: «Я в бешенстве и в расстройстве»
22 российских вуза вошли в мировой рейтинг
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.200410056
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7455
-
Страшно и злободневно17044
-
Гуковские шахтеры9013
-
В Москве началась избирательная кампания3358
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24248
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Любопытно было-бы узнать мнение уважаемого адвоката о ликвидации...
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Нет-не выйдет он на лед. После того, как сопливая девчонка на...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста158301
Сны Беслана150769
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?131596
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев