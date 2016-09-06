Правительство Ленинградской области выбрало памятник жертвам крушения самолета А321 над Синаем. Как сообщает «Радио Балтика», победил проект «Сад памяти».

По словам главного архитектора региона Евгения Домрачева, члены комиссии пришли к такому решению единодушно. При этом учитывалось мнение родственников погибших, которые не хотели, чтобы памятник чем-то напоминал о катастрофе, в частности, они не хотели видеть в монументе самолет.

Победитель конкурса получит 100 тысяч рублей из резервного фонда губернатора Ленобласти.

Предварительная стоимость проекта оценивается в семь миллионов рублей. Памятник установят на территории Всеволожского района Ленобласти. Фундамент заложат до 31 октября, достроить монумент планируют за год.

Кроме этого, под Балтийской жемчужиной выделено место для строительства храма в память о жертвах, вопрос о его возведении обсуждается с китайскими инвесторами. Об этом сообщила председатель совета Фонда рейса 9268 Ирина Захарова.

Конкурс на лучший памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем объявили в конце июня, а прием работ завершился в начале августа. Заявки поступили от скульпторов и архитекторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Ульяновска, Воронежа и Самары — всего 28 проектов. Интернет-голосование стартовало на сайте администрации Ленобласти 25 августа, в нем участвовали 700 человек.

31 октября 2015 года российский авиалайнер А321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове из-за взрыва на борту. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Российские власти признали авиакатастрофу терактом. В ноябре Россия приостановила авиасообщение с Египтом, полеты также прекратили Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Украина, Франция и Литва.