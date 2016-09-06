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Новости

1515 В московской 57-й школе сменился директор

06.09.2016 Теги: образование, школы

Директор московской школы №57 Сергей Менделевич подписал во вторник, 6 сентября, заявление об уходе с поста. Об этом сказано на фейсбук-странице образовательного учреждения.

Исполняющей обязанности директора назначена Марина Прозорова, занимавшая ранее должность завуча.

«В настоящий момент идет передача документов и готовится приказ о назначении. На официальном сайте школы и Департамента образования информация появится к вечеру», — сказано в сообщении.

Школа №57 оказалась в центре скандала на прошлой неделе после того, как журналистка Екатерина Кронгауз рассказала о том, что в школе есть учитель, который на протяжении многих лет имеет сексуальные отношения со своими ученицами. Это вызвало волну возмущений, в интернете начали появляться рассказы бывших учениц и родителей, которые в курсе ситуации.

В пятницу, 2 сентября, директор объявил об уходе с поста, однако на следующий день заявление пропало с сайта школы, а столичный департамент образования опроверг увольнение. В субботу у стен школы прошла стихийная акция, посвященная событиям вокруг школы. Родители вышли поддержать действующий преподавательский коллектив и выступили против увольнения. Позже замдиректора по младшим классам Екатерина Вишневецкая, приходящаяся Менделевичу женой, заявила, что он продолжит работу на посту директора как минимум до конца учебного года. 

Накануне Менделевич признал свою ответственность за произошедшее и принес извинения. Следственный комитет в настоящее время проводит проверку по факту связей учителя истории со своими несовершеннолетними ученицами.


1 комментарий

2
Александр К , 6 сентября 2016 в 14:32
Хорошо знаю данную школу. Знаком со многими учителями, кроме директора. Школьники очень развиты даже не по годам, шестиклашки порой задают вопросы как взрослые и ждут взрослые ответы. Многие сильные учителя переводились именно в эту школу из других школ. Знаю учителей школы, которые живут на окраине Москвы, но ездят работать именно в эту школу. Очень адекватные родители в этой школе. Если честно то как то и не вериться во все это, хотя я в этой школе не учился. Знаю школу по работе т.к. данная школа мои постоянные клиенты.
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