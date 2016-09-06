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Новости

720 В России предложили запретить анонимные жалобы

06.09.2016 Теги: жалоба, закон, интернет

В России предлагают ввести обязательную идентификацию личности при подаче жалобы. Такое нововведение содержится в проекте закона об основах государственного и муниципального контроля. Об этом рассказал «Российской газете» замминистра экономического развития Савва Шипов.

Как сообщает издание, при подаче жалобы придется предъявлять паспорт — иначе ее не примут к рассмотрению и не проведут по ней проверку. Документ необходимо предоставлять либо в само контрольно-надзорное ведомство, либо в многофункциональный центр госуслуг. К обращению, переправленному по почте, потребуется приложить нотариальное удостоверение личности.

О переводе обращений и жалоб исключительно в электронный формат, как это сделано во многих странах мира, речи пока не идет, поскольку у каждого второго россиянина до сих пор нет выхода в интернет, отмечает «Российская газета». 

Как пояснил Шипов, необходимость нововведения обусловлена тем, что зачастую «проверочными мероприятиями пользуются недобросовестные предприниматели, чтобы испортить жизнь конкурентам».

«Таких случаев множество, причем в разных сферах. И главная проблема — у контролеров нет инструментов, чтобы проверить, кто на самом деле написал жалобу, и привлечь человека к ответственности, если в жалобе одна заведомая ложь. Потом оказывается, что либо такого человека вовсе не существует, либо он есть, но никогда этой бумаги не видел и ее не подписывал», — отметил чиновник.

Действующее законодательство, сообщает «РГ», не содержит критериев, по которым жалобу можно признать недостоверной и отклонить. С января 2017 года должны вступить уже принятые поправки в закон о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые предусматривают обязательную идентификацию заявителя, если жалоба подается через интернет. Новые поправки позволят исключить анонимность при подаче жалобы в бумажном варианте.

В случае, если окажется, что жалоба подана анонимно или подавший ее заявитель недоступен для связи, а суть жалобы ничем не подтверждается, проверка по ней назначаться не будет. Также органы власти смогут взыскать через суд расходы, понесенные при рассмотрении обращения, если обнаружится, что оно было заведомо ложным.


8 комментариев

1
Проходящий Мимо , 6 сентября 2016 в 14:44
Отучают жаловаться.
Представим ситуацию: некто Иванов пожаловался на чиновника довольно высокого ранга отнявшего у него бизнес, проверка установила, что бизнес гр-н Иванов сам переписал на чиновника, что чиновник член Единой России и не впринципе не может совершить противоправное действие, а гр-н Иванов клевещет и обязан вернуть государству стоимость "проверки" - тоесть отдать все свое оставшееся имущество.
P.S. анонимки - это конечно плохо, но возмещать стоимость "проверки" - абсолютно не правильно.
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0
Васо Днепровский , 6 сентября 2016 в 14:47
Лишь поголовная идентификация жаловальщиков позволит российской власти попедить в борьбе с анонизмом...
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1
Алекс Ковалев , 6 сентября 2016 в 14:54
А как же жалобы "поданные" самими представителями проверяющих органов? Или для этого будет специальный "штат" жалобщиков (из деклассированных элементов)?
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1
Nail Timler , 6 сентября 2016 в 15:15
"пользуются недобросовестные предприниматели, чтобы испортить жизнь конкурентам" - я так понял, по жалобе приходят контрорганы и ... как начинают портить жизнь конкуренту?
Так может не жалобы отменить, а проверки проводить без "хари в пол, грузи все документы и компы, ключи от сейфов на стол".
В Союзе приходил на предприятие такой неприметный дядечка в очочках, тихо сидел в кабинетике, зато волосы руководства седели прямо на глазах.
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1
Ваня Ватный , 6 сентября 2016 в 15:20
,,, ага, и кроме подачи паспорта ещё и лоб зелёнкой заставить мазать
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2
Кот Матроскин , 6 сентября 2016 в 15:41
Тогда уж и анонимные голосования отменить на всех уровнях, делать фото высокого качества избирательного бюллетеня гражданина, пригодное к экспертизе, и направлять в общедоступную интернет базу.
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1
kirill malinov , 6 сентября 2016 в 15:41
Алексей Навальный открыто жалуется на массовые случаи воровства и коррупции. Паспорт его раз 100 смотрели. А толку-то что?
Сергей Магницкий тоже не скрывался...
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2
Юрий Морозов , 6 сентября 2016 в 15:48
А чо только анонимные?
Запретить ЛЮБЫЕ жалобы! То-то заживём!
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