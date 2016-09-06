В России предлагают ввести обязательную идентификацию личности при подаче жалобы. Такое нововведение содержится в проекте закона об основах государственного и муниципального контроля. Об этом рассказал «Российской газете» замминистра экономического развития Савва Шипов.

Как сообщает издание, при подаче жалобы придется предъявлять паспорт — иначе ее не примут к рассмотрению и не проведут по ней проверку. Документ необходимо предоставлять либо в само контрольно-надзорное ведомство, либо в многофункциональный центр госуслуг. К обращению, переправленному по почте, потребуется приложить нотариальное удостоверение личности.

О переводе обращений и жалоб исключительно в электронный формат, как это сделано во многих странах мира, речи пока не идет, поскольку у каждого второго россиянина до сих пор нет выхода в интернет, отмечает «Российская газета».

Как пояснил Шипов, необходимость нововведения обусловлена тем, что зачастую «проверочными мероприятиями пользуются недобросовестные предприниматели, чтобы испортить жизнь конкурентам».

«Таких случаев множество, причем в разных сферах. И главная проблема — у контролеров нет инструментов, чтобы проверить, кто на самом деле написал жалобу, и привлечь человека к ответственности, если в жалобе одна заведомая ложь. Потом оказывается, что либо такого человека вовсе не существует, либо он есть, но никогда этой бумаги не видел и ее не подписывал», — отметил чиновник.

Действующее законодательство, сообщает «РГ», не содержит критериев, по которым жалобу можно признать недостоверной и отклонить. С января 2017 года должны вступить уже принятые поправки в закон о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые предусматривают обязательную идентификацию заявителя, если жалоба подается через интернет. Новые поправки позволят исключить анонимность при подаче жалобы в бумажном варианте.

В случае, если окажется, что жалоба подана анонимно или подавший ее заявитель недоступен для связи, а суть жалобы ничем не подтверждается, проверка по ней назначаться не будет. Также органы власти смогут взыскать через суд расходы, понесенные при рассмотрении обращения, если обнаружится, что оно было заведомо ложным.