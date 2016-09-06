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Новости

397 СПЧ пожаловался в Генпрокуратуру на задержание протестовавших матерей в Беслане

06.09.2016 Теги: беслан, генпрокуратура, спч, чайка

Совет по правам человека при президенте России обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой вмешаться в ситуацию с задержанием участниц акции протеста в Беслане 1 сентября. Об этом сказано на сайте СПЧ.

Совет отмечает, что участниц акции протеста, чьи дети погибли при теракте в Беслане, были наказны по административной статье о нарушении правил проведения митинга. В то же время неизвестные, напавшие на двух из них, а также на журналисток «Новой газеты» и «Таких дел», не привлечены к ответственности.

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«Представляет, что такие действия по отношению к женщинам, пережившим страшную трагедию, не могут быть оправданы ни с моральной, ни с юридической точек зрения. Тем более, что никакой общественной опасности их действия не несли», — сказано в письме главы СПЧ Михаила Федотова.

Правозащитники попросили Чайку принять в связи с ситуацией в Беслане меры прокурорского реагирования.

1 сентября в Беслане задержали шесть матерей заложников, погибших в 2004 году. Они выражали свое недовольство проведенным расследованием трагедии и действий силовиков во время захвата заложников. Четырех женщин приговорили к 20 часам общественных работ, двух — к штрафу в 20 тысяч рублей.

Через два дня неизвестные напали на двух участниц акции протеста, а также на журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко и «Таких дел» Диану Хачатрян.


3 комментария

0
kirill malinov , 6 сентября 2016 в 15:31
Смотрел недавно теледебаты. Представляясь, один полковник особо подчеркнул, что является кавалером Орденов Мужества в том числе за Беслан и Норд-Ост...
Очень жаль, что мало мужественных защитников самой Конституции.
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0
vlad celler , 6 сентября 2016 в 15:35
Наш Путин сегодня специально летал на Кавказ - лично извиниться,похоже,хотел перед матерями Беслана...Уж и не знаю,хватило ли у него времени-дел много,ох много дел...Слышно было только,что до Самарканда успел-таки обернуться,преклонил колено....
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0
Максим Сербин , 6 сентября 2016 в 15:54
ооо! одуплились, <прекрасные люди>! синяки сойти не успели... только причем здесь Чайка? или боятся, что Золотов с Битаровым сразу пошлют?
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