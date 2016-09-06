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Новости

24 Генпрокуратура проверит Минюст из-за невыплаты денег онкобольному по решению ЕСПЧ

06.09.2016 Теги: еспч, минюст, онкобольные

Генпрокуратура по требованию правозащитной организации «Зона Права» проверит действия сотрудников Минюста, отказавших в выплате компенсации онкобольному по решению Европейский суд по правам человека.

Руководитель правозащитной организации «Зона Права» Сергей Петряков обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с требованием проверить ситуацию, сложившуюся вокруг дела онкобольного Андрея Лаврова: в марте этого года ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Лаврову 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда за неоказание положенной медицинской помощи в СИЗО Челябинской области, однако выплата до сих пор не произведена.

Лаврова освободили от отбывания наказания еще в 2014 году. Он страдает тяжелой формой онкологического заболевания, ему жизненно необходимо дорогостоящее лечение.

В Минюсте онкобольному сообщили, что в ведомстве «целая стопка неоплаченных счетов лежит» и с июня 2016 года денег на исполнение решений ЕСПЧ нет.

«Таким образом, сложилась ситуация, когда гражданин России, чьи права были нарушены представителями государства, лишен возможности получить справедливую компенсацию из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей другими должностными лицами государства», — отмечает глава «Зоны Права» Сергей Петряков.

Лаврова освободили от отбывания наказания еще в 2014 году. Он страдает тяжелой формой онкологического заболевания, ему жизненно необходимо дорогостоящее лечение. Как отмечают правозащитники, невыплата денег лишает онкобольного возможности провести лечение, сокращает срок его жизни и способствует усилению болей. 


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