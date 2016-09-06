Новости
24 Генпрокуратура проверит Минюст из-за невыплаты денег онкобольному по решению ЕСПЧ
Генпрокуратура по требованию правозащитной организации «Зона Права» проверит действия сотрудников Минюста, отказавших в выплате компенсации онкобольному по решению Европейский суд по правам человека.
Руководитель правозащитной организации «Зона Права» Сергей Петряков обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с требованием проверить ситуацию, сложившуюся вокруг дела онкобольного Андрея Лаврова: в марте этого года ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Лаврову 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда за неоказание положенной медицинской помощи в СИЗО Челябинской области, однако выплата до сих пор не произведена.
Лаврова освободили от отбывания наказания еще в 2014 году. Он страдает тяжелой формой онкологического заболевания, ему жизненно необходимо дорогостоящее лечение.
В Минюсте онкобольному сообщили, что в ведомстве «целая стопка неоплаченных счетов лежит» и с июня 2016 года денег на исполнение решений ЕСПЧ нет.
«Таким образом, сложилась ситуация, когда гражданин России, чьи права были нарушены представителями государства, лишен возможности получить справедливую компенсацию из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей другими должностными лицами государства», — отмечает глава «Зоны Права» Сергей Петряков.
Лаврова освободили от отбывания наказания еще в 2014 году. Он страдает тяжелой формой онкологического заболевания, ему жизненно необходимо дорогостоящее лечение. Как отмечают правозащитники, невыплата денег лишает онкобольного возможности провести лечение, сокращает срок его жизни и способствует усилению болей.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Мосгорсуд признал законным отказ Михалкову в иске к РБК
Ловившего покемонов блогера заподозрили в незаконном использовании «шпионской камеры»
Клинтон заявила об угрозе «вмешательства» России в выборы президента США
Суд Бонна отказал россиянам в участии в Паралимпиаде
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.200410179
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7481
-
Страшно и злободневно17097
-
Гуковские шахтеры9039
-
В Москве началась избирательная кампания3376
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24253
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Очень убедительно излагаете, Сергей, готов согласиться, да и в конце...
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Нет-не выйдет он на лед. После того, как сопливая девчонка на...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста158509
Сны Беслана150930
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?131714
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев