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2171 Военные в Таджикистане получили SMS от имени нового военачальника ИГ
Таджикские военнослужащие в начале этой недели получили на свои мобильные телефоны СМС от имени бывшего начальника ОМОН МВД страны Гульмурода Халимова, накануне примкнувшего к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом Reuters сообщили два источника из спецслужб страны.
По словам собеседников агентства, в СМС, которые получили военнослужащие, Халимов обещает «поздравить»Таджикистан с 25-летием независимости, которое отмечают 9 сентября. Как отмечает агентство, дата отправки СМС совпала с годовщиной попытки военного мятежа в сентябре прошлого года, которой руководил боевиками генерал Абдухалим Назарзода.
Таджикские спецслужбы начали расследование по факту рассылки СМС с угрозами.
В конце прошлой недели иракский телеканал Alsumaria сообщил, что бывший начальник ОМОНа МВД Таджикистана Гульмурод Халимов назначен новым военным руководителем «Исламского государства». Он занял этот пост вместо убитого весной этого года военачальника ИГ, уроженца Чечни Умара аш-Шишани.
Ранее стало известно, что офицер таджикистанского ОМОНа примкнул к «Исламскому государству», о чем рассказал в видеообращении. Халимов рассказал, что недоволен правоохранительными органами страны, отношениями Таджикистана с Россией и США, а также раскритиковал власти республики за запрет на ношение традиционной мусульманской одежды и пятикратный намаз.
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