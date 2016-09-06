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Новости

462 В Минюсте объяснили решение признать «Левада-центр» иностранным агентом

06.09.2016 Теги: иностранный агент, соцопрос

Исследовательской организации «Левады-центр» присвоен статус иностранного агента в связи с тем, что значительная часть зарубежного финансирования поступала из США. Об этом сообщили в Министерстве юстиции России, передает Интерфакс.

Комментируя признание «Левада-центра» иноагентом, в министерстве пояснили, что организация получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США». Также в ходе проверки выяснилось, что «Леваду» финансировали компании из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и США, а также Колумбийский университет и Университет Джорджа Вашингтона.

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Министерство юстиции России включило «Аналитический Центр Юрия Левады», занимающийся исследованием общественного мнения и электоральными опросами, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства.

Согласно поправкам к закону об НКО, политической деятельностью, помимо прочего, считается «формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов».

Признать «Левада-центр» «иностранным агентом» Минюст попросило движение «Антимайдан». Глава движения, сенатор Дмитрий Саблин, заявил, что центр проводит исследования «по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета». 

Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что организация не получает никакого финансирования из бюджета, а потому выполняет коммерческие заказы (маркетинговые исследования, исследования потребительского поведения), в том числе для иностранных фирм.


3 комментария

-5
Гегелевский Диамант , 6 сентября 2016 в 17:03
значительная часть зарубежного финансирования поступала из США

А ведь неспроста в народе ее называют блевада.
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0
Кот Учёный , 6 сентября 2016 в 17:22
В тему :

https://www.znak.com/2015-09-1...

...остальным - закон.
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0
Семён Сова , 6 сентября 2016 в 17:49
Может, надо тогда признать иноагентами все фирмы, к-рые брали и берут кредиты у западных банков? работают на иностранных заказчиков?
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