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462 В Минюсте объяснили решение признать «Левада-центр» иностранным агентом
Исследовательской организации «Левады-центр» присвоен статус иностранного агента в связи с тем, что значительная часть зарубежного финансирования поступала из США. Об этом сообщили в Министерстве юстиции России, передает Интерфакс.
Комментируя признание «Левада-центра» иноагентом, в министерстве пояснили, что организация получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США». Также в ходе проверки выяснилось, что «Леваду» финансировали компании из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и США, а также Колумбийский университет и Университет Джорджа Вашингтона.
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Министерство юстиции России включило «Аналитический Центр Юрия Левады», занимающийся исследованием общественного мнения и электоральными опросами, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства.
Согласно поправкам к закону об НКО, политической деятельностью, помимо прочего, считается «формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов».
Признать «Левада-центр» «иностранным агентом» Минюст попросило движение «Антимайдан». Глава движения, сенатор Дмитрий Саблин, заявил, что центр проводит исследования «по линии министерства обороны США по заказу Висконсинского университета».
Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что организация не получает никакого финансирования из бюджета, а потому выполняет коммерческие заказы (маркетинговые исследования, исследования потребительского поведения), в том числе для иностранных фирм.
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