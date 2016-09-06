Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

710 Amnesty International потребовала освободить ловившего покемонов блогера

06.09.2016 Теги: задержания, интернет, оскорбление чувств верующих, следственный комитет, уголовное дело

Международная организация Amnesty International потребовала «немедленного освобождения екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, задержанного на два месяца после публикации видео о ловле покемонов в церкви.

«Это абсурдная атака на свободу выражения мнений (…) Он должен быть немедленно освобожден из-под стражи», — говорится в официальном заявлении организации.

«Даже если поведение Соколовского кто-то, возможно, и расценивает как неуважительное, власти страны не должны сажать людей в тюрьму только за оскорбление религиозных чувств», — считает директор по Европе и Центральной Азии Amnesty International Джон Дальхизен.

По его словам, «фарсовый характер дела российского блогера», «подчеркивает, что происходит, когда власти страны настолько низко ценят свободу выражения мнений». 

Напомним, в начале августа 22-летний Соловский выложил в YouTube ролик, в котором он демонстративно ловил в екатеринбургском Храме-на-Крови покемонов на смартфоне в игре Pokemon Go.

Как отмечает Amnesty International, Соколовский сознательно решил прийти в церковь и сыграть там в популярную игру, после того, как на российском государственном телевидении прозвучали предупреждения, что ловля покемонов в церквях или в непосредственной близости от госграницы может грозить привлечением к уголовной ответственности. По словам, Соколовского, ловля покемонов не должна являться преступно наказуемым действием, поскольку их даже не существует. 

2 сентября Руслана Соколовского задержали в квартире, которую он снимал. На следующий день суд арестовал блогера на два месяца. По факту публикации видео на канале блогера в YouTube было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по социальному признаку» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (оскорбление чувств верующих).

Как впоследствии пояснили в Следственном комитете России, столь строгая мера связана с тем, что у Соколовского не было постоянного места регистрации в Екатеринбурге, официального места работы, сам он при этом вел «антиобщественный образ жизни», «связанный с употреблением наркотических средств». В СК также отметили, что арест не связан напрямую с ловлей в храме покемонов, а в первую очередь с его авторским контентом в роликах, где он критически высказывается о верующих.

Во вторник, 6 сентября, стало известно, что в ходе обысков в квартире Соколовского обнаружили запрещенную спецтехнику — шпионскую камеру-ручку. Следственный комитет России заподозрил блогера в ее использовании.

«Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)», — отметили в СК. 

Если блогера признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.


8 комментариев

2
Зинаида Белокурова , 6 сентября 2016 в 17:04
Ишь чего захотели: освободить! Эдак и порядку не станет.
Ответить 
1
Владимир Василенко , 6 сентября 2016 в 17:32
Ага, еще чего захотели! Ловцом покемонов это он был вчера, а сегодня он уже что ни на есть настоявший шпион. Шпионскую камеру втайне от власти держал? Держал!!!!! О-очень опасный элемент
Ответить 
0
Евгений Евгений , 6 сентября 2016 в 17:39
Суток 15 пусть обязательно посидит. Поумнеет, дурь из башки выветрится, да и другим наука будет.
Ответить 
0
Сергей Булавский , 6 сентября 2016 в 17:47
Неужели дважды Евгений трижды сидел? И просто не может, если все прочие не присели?.. Иначе он просто четырежды неправ!
Ответить 
0
Сергей Кононов , 6 сентября 2016 в 17:50
Евгений, если 15 суток "дурь выветривает", то вам непременно нужно с годик посидеть.
Ответить 
0
Алекс Темный , 6 сентября 2016 в 17:48
"вот она в чем, наука, брат!"
Ответить 
0
Катерина Пожарская , 6 сентября 2016 в 17:51
Ловля покемонов уголовно наказуемое преступление! И кто после этого сумасшедший? Кстати сказать, сервис проверки орфографии даже слова такого не знает "покемон" . Проверте.
Ответить 
0
Дмитрий Кузьмин , 6 сентября 2016 в 17:54
В ЕС вообще не признают каких то там непонятных чувств верующих, оскорбление которых грозит ответственностью. Да и я тоже считаю, что согласно Библии, у верующих может быть только два чувства - безграничная любовь ко всему и Отцу Небесному в первую очередь и всепрощение. И будь МП РПЦ церквью божьей и если бы она несла бы в массу учение Иисуса Христа то все что должны были бы сделать ее прихожане, так это молиться о спасении души дитя божьего - Руслана Соколовского.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

6 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама