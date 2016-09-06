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710 Amnesty International потребовала освободить ловившего покемонов блогера
Международная организация Amnesty International потребовала «немедленного освобождения екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, задержанного на два месяца после публикации видео о ловле покемонов в церкви.
«Это абсурдная атака на свободу выражения мнений (…) Он должен быть немедленно освобожден из-под стражи», — говорится в официальном заявлении организации.
«Даже если поведение Соколовского кто-то, возможно, и расценивает как неуважительное, власти страны не должны сажать людей в тюрьму только за оскорбление религиозных чувств», — считает директор по Европе и Центральной Азии Amnesty International Джон Дальхизен.
По его словам, «фарсовый характер дела российского блогера», «подчеркивает, что происходит, когда власти страны настолько низко ценят свободу выражения мнений».
Напомним, в начале августа 22-летний Соловский выложил в YouTube ролик, в котором он демонстративно ловил в екатеринбургском Храме-на-Крови покемонов на смартфоне в игре Pokemon Go.
Как отмечает Amnesty International, Соколовский сознательно решил прийти в церковь и сыграть там в популярную игру, после того, как на российском государственном телевидении прозвучали предупреждения, что ловля покемонов в церквях или в непосредственной близости от госграницы может грозить привлечением к уголовной ответственности. По словам, Соколовского, ловля покемонов не должна являться преступно наказуемым действием, поскольку их даже не существует.
2 сентября Руслана Соколовского задержали в квартире, которую он снимал. На следующий день суд арестовал блогера на два месяца. По факту публикации видео на канале блогера в YouTube было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по социальному признаку» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (оскорбление чувств верующих).
Как впоследствии пояснили в Следственном комитете России, столь строгая мера связана с тем, что у Соколовского не было постоянного места регистрации в Екатеринбурге, официального места работы, сам он при этом вел «антиобщественный образ жизни», «связанный с употреблением наркотических средств». В СК также отметили, что арест не связан напрямую с ловлей в храме покемонов, а в первую очередь с его авторским контентом в роликах, где он критически высказывается о верующих.
Во вторник, 6 сентября, стало известно, что в ходе обысков в квартире Соколовского обнаружили запрещенную спецтехнику — шпионскую камеру-ручку. Следственный комитет России заподозрил блогера в ее использовании.
«Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)», — отметили в СК.
Если блогера признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
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