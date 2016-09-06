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Новости

69 Суд арестовал директора московской типографии после пожара с 17 жертвами

06.09.2016 Теги: арест, пожары, типография

Останкинский суд Москвы арестовал генерального директора столичной типографии «Печатный экспресс» Сергея Москвина, подозреваемого в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем за собой гибель 17 человек, передает Интерфакс. 

Москвин будет находиться под стражей до 27 октября.

Накануне директор типографии пришел к следователям с повинной. Сергею Москвину и главному инженеру компании «Печатного экспресса» Антону Яцкову, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности, заочно были предъявлены обвинения.

Напомним, утром 27 августа на складе в Алтуфьево произошел пожар. Жертвами пожара стали 17 человек. Как выяснилось в ходе проверки, у десяти погибших женщин — уроженок Киргизии — не было столичной регистрации, а на территории складского комплекса самовольно возведены 11 самостроев, в одном из которых и произошло возгорание. В ближайшее время самострои снесут, рассказал агентству «Москва» представитель префектуры Северо-Восточного административного округа.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности». В качестве основной версии следствие рассматривает короткое замыкание в лампе на первом этаже.


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