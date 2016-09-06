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Новости

674 В августе Резервный фонд сократился на 470 млрд рублей

06.09.2016 Теги: минфин, резервный фонд

За прошлый месяц Резервный фонд сократился на 18,4%. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов России.

По состоянию на 1 сентября объем Резервного фонда составляет 2 трлн 90 млрд рублей. В августе 3 млрд долларов, 2,5 млрд евро и 310 млн фунтов стерлингов из Резервного фонда были проданы за 390 млрд рублей и направлены на финансирование дефицита федерального бюджета. По данным ведомства, это крупнейшее сокращение Резервного фонда в процентном выражении за полтора года.

Также в Минфине  сообщили, что объём Фонда национального благосостояния за месяц снизился на 2 процента — до 4 трлн 700 млрд рублей.

В начале августа эксперты «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики» сообщили, что в 2016 году федеральный бюджет может недополучить 1,8 трлн рублей, что может повлечь за собой исчерпание Резервного фонда уже к концу нынешнего года.

По данным экспертов, дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 года составил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд рублей из Резервного фонда.

 


20 комментариев

6
tchistiakov boris , 6 сентября 2016 в 18:22
2 часа назад источник: RNS
Медведев заявил, что импортозамещение снизило цены на продукты.
https://news.mail.ru/economics...
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4
Александр Бердников , 6 сентября 2016 в 19:16
Наш премьер явно относится к категории альтернативно умственно одарённых (это чтобы не использовать любимое словечко нашего министра иностранных дел).

Словесное недержание в соединении снекоторыми нарушениями мыслительного процесса, обусловленного особенностями профессиональной деятельности, таки имеет место быть.

Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах...
В русалок верю, в домовых
(С)
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0
Motors59 1 , 6 сентября 2016 в 19:46
Ну что Вы наезжаете на Дмитрия Анатольевича.По всей видимости судьба его решена и он после выборов премьером не будет,ДАМ об этом знает потому и валяет дурака,раньше-то за ним подобное не замечалось,в худшем случае спал на заседаниях которые Путин проводил.Какие к нему претензии,человек думает ,как бы ему спрыгнуть с корабля и занять место в хорошей шлюпке.
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4
Александр Бердников , 6 сентября 2016 в 19:20
"Медведев заявил, что ... "

Не, наш премьер выразился гораздо круче:

«Результаты успехов сельского хозяйства каждый гражданин нашей страны может оценить лично, когда покупает продукты. Люди видят, что политика импортозамещения действительно дает свои результаты. В магазинах стало гораздо больше качественных отечественных продуктов, которые действительно доступнее по цене, нежели импортные», — заявил Медведев.
«Конечно, нужно будет эту работу продолжать», — добавил он.

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости (олигофрении), слабоумия врождённого или приобретённого в младенчестве, представляющей собой недоразвитие психики, деменция — это распад психических функций, происходящий в результате поражений мозга, часто — в молодости в результате аддиктивного поведения, а наиболее часто — в старости (сенильная деменция; от лат. senilis — старческий, стариковский). В народе сенильная деменция носит название старческий мара́зм.
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5
Вадим Нестеровский , 6 сентября 2016 в 19:31
Медведев заявил, что импортозамещение снизило цены на продукты.
-----
Да-да-да!!! В августе - сентябре 2014 года, пока об импортозамещении ещё нечего было и думать помидоры (хорошие!) стоили 35-45 рублей за кило, а сейчас 65-75 рубликов за фактически некондицию. Такие же как за 35-45 в 2014 сейчас под 100 деревянных. То есть цена снизилась более чем на... -100%
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4
vlad celler , 6 сентября 2016 в 18:29
Ну и причем тут наш дорогой...кхе-кхе...Владимир Владимирович Путин ?
А ?
Ответить 
7
Вадим Галенский , 6 сентября 2016 в 18:41
VLAD CELLER
Ну и причем тут наш дорогой...кхе-кхе...Владимир Владимирович Путин ?
А ?
***************
Абсолютно ни при чём ! Это всё проделки Обамы, Госдепа и хунтожидобендеровцев, с примкнувшими к ним "белоленточниками" . Но сколько бы враги ни старались, экономика РФ опираясь на импортозамещение и духовные скрепы, всё твёрже становиться на ноги, санкции в этом сыграли не последнюю роль, помогая изо всех сил развивать нанотехнологии и сельское хозяйство. Так что всё хорошо, всё ПУТЁМ !
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5
vlad celler , 6 сентября 2016 в 18:53
Вадим Галенский , 6 сентября 2016 в 18:41
Благодарю Вас !
Вы меня успокоили...
Только вот что-то не соображу никак - Россия еще встала с колен или уже нет ?
А если встала...кгхм - и руки от земли оторвала ?
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6
Вадим Галенский , 6 сентября 2016 в 18:33
В августе Резервный фонд сократился на 470 млрд рублей.
*************************
Это если считать только Резервный фонд, а если ещё добавить потери за август ФНБ, то картинка становиться совсем не радостная, примерно такая :
" Резервный фонд и ФНБ сократились за август почти на 600 млрд рублей. " (Минфин РФ 06.09.2016)
Что будет с россиянами и всякими резервами ПОСЛЕ выборов, страшно даже представить...
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3
tchistiakov boris , 6 сентября 2016 в 18:46
на видео: на упаковке промелькнуло ... с детства знакомое и родное - чисто "отечественное" русское слово "Мozzarella", НО! - почему-то, закодированная иностранно-агентурными буквами ...
(тут - одно из двух : либо - "экспортный вариант" в ЕС или США, либо - какая сволочь подклАла )
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4
vlad celler , 6 сентября 2016 в 18:59
tchistiakov boris , 6 сентября 2016 в 18:46
... либо - какая сволочь подклАла )

Я Вам вот что скажу - хромает у нас бдительность ! Надо бы усилить ее ,удвоить втрое как минимум....Тогда может Обама не до каждого подъезда будет дотягиваться,а хотя бы до каждого второго...
Бдительностью дела не попортишь!(с)
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5
5kopeek FreukenBok , 6 сентября 2016 в 18:50
Я знаю, что нужно сделать, что бы деньги не таяли - предлагаю вместо зарплат выдавать облигациями госзайма. И в волшебном 2020г. народ сможет обменять их на рубли.
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2
Вадим Галенский , 6 сентября 2016 в 19:08
5KOPEEK FREUKENBOK
Я знаю, что нужно сделать, что бы деньги не таяли - предлагаю вместо зарплат выдавать облигациями госзайма. И в волшебном 2020г. народ сможет обменять их на рубли.
*******************
Вот такими вот рекомендациями, Вы отбираете у пенсионеров возможность увидеть свои замороженные накопления хотя бы в "волшебном" 2050 году ! Если РФ вспомнит "волшебные" годы товарища Сталина, то облигациями госзайма будут выдавать и пенсии, хотя при товарище Сталине пенсии вообще не выплачивались, ни рабочим, ни тем более колхозникам. Сплошная социалистическая экономия !
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3
vlad celler , 6 сентября 2016 в 18:56
5kopeek FreukenBok , 6 сентября 2016 в 18:50
Я знаю, что нужно сделать, что бы деньги не таяли - предлагаю вместо зарплат выдавать облигациями госзайма. И в волшебном 2020г. народ сможет обменять их на рубли.

Так было уже...Красивые такие были бумажки...В конце сороковых и до середины 50-х заработную плату частично такими бумажками выдавали....В добровольно-принудительном порядке...
А в лихие девяностые на рубли их обменивали....
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4
5kopeek FreukenBok , 6 сентября 2016 в 18:59
Так и я о том же. Больше бумажек, красивых и разных.
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-6
Виктор Дремов , 6 сентября 2016 в 18:57
Когда в стране начнут поднимать реальную экономику - промышленность и сельское хозяйство? Или так и останемся торгашами на нефтяной и газовой трубе? Да и воровство с откатами в РФ надо давно пресечь! Доколе мы будем вкладывать свои сбережения в чужую экономику?
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4
5kopeek FreukenBok , 6 сентября 2016 в 19:04
Виктор Дремов, с такими вопросами вам не сюда надо . Вы об этом у любимых вами ЕР , ОНФ и прочих олигархов спросите.
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-4
Виктор Дремов , 6 сентября 2016 в 19:20
С чего вы взяли, что я поддерживаю ЕР, ОНФ и прочих олигархов?
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0
vlad celler , 6 сентября 2016 в 19:40
5kopeek FreukenBok , 6 сентября 2016 в 19:04
Виктор Дремов, с такими вопросами вам не сюда надо . Вы об этом у любимых вами ЕР , ОНФ и прочих олигархов спросите.

Да на што ему спрашивать...Оно...гм..это... как минимум с двух аккаунтов свои выс...ой....ну,свои эти в инете постит...Дерёмов,оно же Козырев,оно же...

http://russiaru.net/id224393
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2
Alex Koller , 6 сентября 2016 в 19:10
В стране с деградировавшей экономикой и промышленностью не должно быть денег по определению. Газ, нефть, металлы и лес - что дает земля, вот что мы можем предложить цивилизованному миру, как и 150 лет назад.
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