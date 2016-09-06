В августе Резервный фонд сократился на 470 млрд рублей.

За прошлый месяц Резервный фонд сократился на 18,4%. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов России.

По состоянию на 1 сентября объем Резервного фонда составляет 2 трлн 90 млрд рублей. В августе 3 млрд долларов, 2,5 млрд евро и 310 млн фунтов стерлингов из Резервного фонда были проданы за 390 млрд рублей и направлены на финансирование дефицита федерального бюджета. По данным ведомства, это крупнейшее сокращение Резервного фонда в процентном выражении за полтора года.

Также в Минфине сообщили, что объём Фонда национального благосостояния за месяц снизился на 2 процента — до 4 трлн 700 млрд рублей.

В начале августа эксперты «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики» сообщили, что в 2016 году федеральный бюджет может недополучить 1,8 трлн рублей, что может повлечь за собой исчерпание Резервного фонда уже к концу нынешнего года.

По данным экспертов, дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 года составил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд рублей из Резервного фонда.