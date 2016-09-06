Новости
674 В августе Резервный фонд сократился на 470 млрд рублей
За прошлый месяц Резервный фонд сократился на 18,4%. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов России.
По состоянию на 1 сентября объем Резервного фонда составляет 2 трлн 90 млрд рублей. В августе 3 млрд долларов, 2,5 млрд евро и 310 млн фунтов стерлингов из Резервного фонда были проданы за 390 млрд рублей и направлены на финансирование дефицита федерального бюджета. По данным ведомства, это крупнейшее сокращение Резервного фонда в процентном выражении за полтора года.
Также в Минфине сообщили, что объём Фонда национального благосостояния за месяц снизился на 2 процента — до 4 трлн 700 млрд рублей.
В начале августа эксперты «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики» сообщили, что в 2016 году федеральный бюджет может недополучить 1,8 трлн рублей, что может повлечь за собой исчерпание Резервного фонда уже к концу нынешнего года.
По данным экспертов, дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 года составил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд рублей из Резервного фонда.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Amnesty International потребовала освободить ловившего покемонов блогера
Генпрокуратура проверит Минюст из-за невыплаты денег онкобольному
Что немцу здорово в России
В России предложили запретить анонимные жалобы
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.200410377
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7514
-
Страшно и злободневно17160
-
Гуковские шахтеры9088
-
В Москве началась избирательная кампания3408
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24270
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Все, абсолютно все (население) больно после 70 летнего режима...
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Нет-не выйдет он на лед. После того, как сопливая девчонка на...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста158954
Сны Беслана151257
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?131935
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
20 комментариев