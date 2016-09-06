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Новости

3159 Петербургская парикмахерская отказалась обслуживать геев

06.09.2016 Теги: геи, лгбт, петербург

В Санкт-Петербурге сеть парикмахерских Central Barbershop отказалась обслуживать геев. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте сети.

«Новая газета» позвонила в один из салонов сети и попыталась выяснить причины. Разговор состоялся такой:

— У вас написано, что нельзя находиться представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Это что, правда?
— Да-да, это все правда. Это правило нашего салона.
— А почему?
— Потому что правила такие.
— А как вы узнаете, кто традиционной ориентации, а кто — нет?
— Давайте сделаем так: вы запишетесь, придете, и я вам все расскажу поподробнее. Не по телефону.
— Просто понимаете, я один раз на вечеринке был, свингер-пати, темнота там, ничего не видно. Всякое могло произойти. Это что получается, я не смогу у вас обслуживаться?
— Слушайте, да сможете.

Основатель сети парикмахерских Михаил Корец в интервью радио «Балтика» объяснил это решение своим «неприятным опытом общения с этой группой людей».

«Меня эта тема беспокоит, так как вокруг много геев и лесбиянок. У меня был неприятный опыт общения с этой группой людей, и я бы не хотел видеть их у себя в салонах. Страшно, что они везде. Но это не гомофобия, потому что для гомосекуалистов есть свои места, пусть туда и ходят», — заявил Корец.

Он пообещал, что отказывать геям сотрудники будут «в мягкой форме»: «Скорее всего, мы просто сошлемся на нехватку времени и занятость мастеров. Открыто не выгоним, но скажем приходить завтра. В ночном клубе фэйсконтроль ведь вас не выгоняет, они просто говорят, что мест нет. Охрана всегда находит причину, как мягко отказать».

Среди других запретов парикмахерской — «приносить или распивать спиртные напитки» и «находиться женскому полу».


11 комментариев

4
Irina Voloshina , 6 сентября 2016 в 18:27
Вопрос владельцу салона: как он узнает, что к нему в салон пришёл представитель нетрадиционной ориентации?
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2
Фотий Ту , 6 сентября 2016 в 19:05
Анкету, небось, надо будет заполнять перед стрижкой с пунктом: "Вы гомосек?"
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3
ашим .н , 6 сентября 2016 в 18:33
IRINA VOLOSHINA , 6 сентября 2016 в 18:27

"Слышь,противный, постриги"
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6
tchistiakov boris , 6 сентября 2016 в 18:49
всё оборудование парикмахерской, бритвы, ножницы, крема и др. причиндалы у них - от фирм геев !
- одеты во всё - от геев !
- ездят на всём - от геев !
- в отпуск - летают к геям !
... единственное - отечественное-русское у них - гадить на всех и всё неотечественное и не совково-традиционное !
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1
Ирина Черненко , 6 сентября 2016 в 19:13
А у меня риторический вопрос: видел ли кто-нибудь из этих ......... "истинноправославносрепосакральных" россиян, геев в бандитских формированиях?.. А террористами-наемниками в горячих точках? А чиновниками-коррупционерами при российской власти, а ........... и вообще - сплошной швалью и отбросами общества?..А это - вряд ли...
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0
tchistiakov boris , 6 сентября 2016 в 19:36
"риторический вопрос" к tchistiakov boris ?
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1
Александр Бердников , 6 сентября 2016 в 19:04
Ладно, геев они нутром почуят. А вот как разобрать, кто женского полу, а кто нет в эпоху моды "унисекс"?
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1
Вадим Галенский , 6 сентября 2016 в 19:24
Петербургская парикмахерская отказалась обслуживать геев.
*******************
Ну это ещё ничего страшного, а ведь могли по совету Киселёва сжигать сердца геев прямо на входе в парикмахерскую.
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2
Nail Timler , 6 сентября 2016 в 19:32
Не вкурил, это что, если 2-хметровый Митрич после рабочей недели на лесоповале придет в салон к Кацу с бензопилой и в шотландском килте, его могут и не пострич? Сильно сомневаюсь.
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-1
Виктор Дремов , 6 сентября 2016 в 19:38
Лишний раз напомнили про гомосеков, кому это нужно, кроме них, непонятно.
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0
Василиса Премудрая , 6 сентября 2016 в 19:43
Это и есть настоящий фашизм.
В нацистской Германии вывешивали таблички с надписью

"Евреи здесь не обслуживаются".

http://lebendeinberlin.blogspo...
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