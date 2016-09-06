Петербургская парикмахерская отказалась обслуживать геев.

В Санкт-Петербурге сеть парикмахерских Central Barbershop отказалась обслуживать геев. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте сети.

«Новая газета» позвонила в один из салонов сети и попыталась выяснить причины. Разговор состоялся такой:

— У вас написано, что нельзя находиться представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Это что, правда?

— Да-да, это все правда. Это правило нашего салона.

— А почему?

— Потому что правила такие.

— А как вы узнаете, кто традиционной ориентации, а кто — нет?

— Давайте сделаем так: вы запишетесь, придете, и я вам все расскажу поподробнее. Не по телефону.

— Просто понимаете, я один раз на вечеринке был, свингер-пати, темнота там, ничего не видно. Всякое могло произойти. Это что получается, я не смогу у вас обслуживаться?

— Слушайте, да сможете.

Основатель сети парикмахерских Михаил Корец в интервью радио «Балтика» объяснил это решение своим «неприятным опытом общения с этой группой людей».

«Меня эта тема беспокоит, так как вокруг много геев и лесбиянок. У меня был неприятный опыт общения с этой группой людей, и я бы не хотел видеть их у себя в салонах. Страшно, что они везде. Но это не гомофобия, потому что для гомосекуалистов есть свои места, пусть туда и ходят», — заявил Корец.

Он пообещал, что отказывать геям сотрудники будут «в мягкой форме»: «Скорее всего, мы просто сошлемся на нехватку времени и занятость мастеров. Открыто не выгоним, но скажем приходить завтра. В ночном клубе фэйсконтроль ведь вас не выгоняет, они просто говорят, что мест нет. Охрана всегда находит причину, как мягко отказать».

Среди других запретов парикмахерской — «приносить или распивать спиртные напитки» и «находиться женскому полу».