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854 В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление чувств ветеранов
Депутаты от партии КПРФ предложили дополнить Уголовный кодекс России статьей об оскорблении чувств ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе документов Госдумы.
Парламентарии предлагают штрафовать или отправлять на исправительные работы за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств ветеранов Великой Отечественной войны путем умышленного искажения информации».
Также к уголовной ответственности предлагают привлекать за демонтаж, уничтожение или повреждение памятников ВОВ.
Предполагается, что за оскорбительные высказывания будут наказывать штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными работами на срок до шести месяцев или обязательными работами на срок до 240 часов. За снос памятников суд может приговорить к штрафу в размере до 1 млн рублей или исправительным работам.
В пояснительной записке к документу сказано, что необходимость наказания за оскорбление чувств ветеранов «особенно отчетливо проявилась» после включения в УК статьи об оскорблении чувств верующих.
В 2013 году с похожей инициативой выступил депутат от «Справедливой России» Олег Михеев. Парламентарий предлагал сажать на 7 лет за оскорбление Великой Отечественной войны, в том числе разрушение памятников на могилах и мемориалах, их осквернение.
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