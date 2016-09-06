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Новости

854 В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление чувств ветеранов

06.09.2016 Теги: ветераны, госдума

Депутаты от партии КПРФ предложили дополнить Уголовный кодекс России статьей об оскорблении чувств ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе документов Госдумы.

Парламентарии предлагают штрафовать или отправлять на исправительные работы за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств ветеранов Великой Отечественной войны путем умышленного искажения информации».

Также к уголовной ответственности предлагают привлекать за демонтаж, уничтожение или повреждение памятников ВОВ.

Предполагается, что за оскорбительные высказывания будут наказывать штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными работами на срок до шести месяцев или обязательными работами на срок до 240 часов. За снос памятников суд может приговорить к штрафу в размере до 1 млн рублей или исправительным работам.

В пояснительной записке к документу сказано, что необходимость наказания за оскорбление чувств ветеранов «особенно отчетливо проявилась» после включения в УК статьи об оскорблении чувств верующих.

В 2013 году с похожей инициативой выступил депутат от «Справедливой России» Олег Михеев. Парламентарий предлагал сажать на 7 лет за оскорбление Великой Отечественной войны, в том числе разрушение памятников на могилах и мемориалах, их осквернение. 


20 комментариев

1
ашим .н , 6 сентября 2016 в 18:54
Да мы и без сажания все зеки.
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6
Вадим Галенский , 6 сентября 2016 в 18:55
Это означает, что за правду о Второй Мировой войне и роли СССР в её развязывании, теперь будут сажать под прикрытием "чуств верующих" в Сталина "ветеранов" . Так как реальных ветеранов осталось пара сотен, то в политических процессах будут выступать ряженые "ветераны", рождённые в лучшем случае в конце 40-х годов.
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8
Irina Voloshina , 6 сентября 2016 в 19:04
Мой отец, ветеран ВОВ, считает личным оскорблением прославление Сталина в любой форме. Как с такими ветеранами быть?
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1
Гриша Серосовин , 6 сентября 2016 в 19:15
Пятая колонна среди ветеранов? А может он вообще не ветеран, а только прикидывается?

Надо поступить с ним по-сталински. Пусть ответит за оскорбление чувств ветеранов-патриотов по всей строгости патриотического закона. И докажет, что раскаялся, ударным трудом на стройках Сибири и Дальнего Востока.
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4
Владимир Василенко , 6 сентября 2016 в 19:32
Irina Voloshina , 6 сентября 2016 в 19:04
Добавят:
За оскорбление чувств членов компартии СССР
За оскорбление чувств сторонников сталинского режима
Ну и конечно же - За оскорбление чувств депутатов Государственной думы.
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7
Александр Бердников , 6 сентября 2016 в 18:57
Лучше бы ввели уголовную ответственность чиновников за то, что квартиры, обещанные ветеранам (кто ещё живы) так и не предоставлены.
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6
5kopeek FreukenBok , 6 сентября 2016 в 18:57
А размер пенсии - это не оскорбление чувств ? А проживание ветеранов в аварийных домах - это не оскорбление ?
До чего же бессовестные эти партии власти.
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4
Александр Бердников , 6 сентября 2016 в 18:59
Так ведь ГосДума вроде как прекратила свои полномочия по своему же собственному решению о досрочных выборах? Или эти депутаты так уверены, что их и дальше переназначат гадить в российском законодательстве?
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6
Алексей Неважно(Киев) , 6 сентября 2016 в 18:59
А что станете делать,когда ветераны кончатся?А они уже кончились,почти.
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2
Вадим Галенский , 6 сентября 2016 в 19:20
АЛЕКСЕЙ НЕВАЖНО(КИЕВ)
А что станете делать,когда ветераны кончатся?А они уже кончились,почти.
*********************
А вот для этого Алексей и был выдуман "бессмертный полк". Многие россияне наивно полагают что это придумали для памяти об ветеранах. Нет. Это было придумано для политических,мерзких игр Кремлинов, как и символ коллобарантов "георгиевская ленточка". Теперь не нужно искать выживших ветеранов, обещать им квартиры или машины, достаточно нагнать несколько тысяч мигрантов с наштамповаными плакатиками и вуаля, массовая картинка для "дня победы" готова ! Метод уже успешно обкатан и принят населением, как и полосатый "символ победы". Теперь прикрываясь этим " (удалено модератором) полком", можно проводить парады и через 20-30 лет, ветераны уже не нужны, хватит и их обезумевших внуков и правнуков, которые напоказ хвастаются своими мёртвыми родственниками и которые НИЧЕГО не знают о той войне и НЕ ХОТЯТ ничего о ней знать...
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-2
Евгений Евгений , 6 сентября 2016 в 19:28
Для таких как вы эта Великая Победа как для вампиров чеснок. Воротит вас от этого. Не иначе предки ваши фашистам сапоги лизали, предателями были. Но ничего вы сделать с памятью народной сделать не можете и от бессильной злобы желчью исходите.
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4
Алексей Неважно(Киев) , 6 сентября 2016 в 19:33
Евгений.Кроме "исходить от бессильной злобы",обязательно присовокупляйте "скрежещете зубами" .Тогда весь "джентльменский набор будет в наличии.Можете уточнить у коратора,он подтвердит.
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0
Модератор: Сергей Золовкин , 6 сентября 2016 в 19:56
Евгений Евгений , 6 сентября 2016 в 19:28
А для таких выпадов и перехода на личность незнакомого вам человека у модератора есть лекарство. Бан называется. Будем применять, или еще потерпим?
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5
Фотий Ту , 6 сентября 2016 в 19:03
Очнь своевременное решение. Давно пора штрафовать или отправлять на исправительные работы за такое оскорбление чувств ветеранов, как "Спасибадеды" и "Наберлины" на разных мерседесах и фольксвагенах.
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3
tchistiakov boris , 6 сентября 2016 в 19:05
сначала надо проверить - нет ли среди них самозванцев и "кротиков" !!!
(очень будет "неудобно" отсиживать срок за оскорбление таких сволочей !)
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3
Евгений Ковальски , 6 сентября 2016 в 19:13
Если воевал, когда было 18 лет, + 71 год с окончания войны, то = 89 лет.
Справка :
"В России средняя продолжительность жизни мужчин равна 58,7 годам. Женщин 73,1"
Получается их уже нет.
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2
Кот Учёный , 6 сентября 2016 в 19:16
Определение судом фото Парада Победы с поверженными знамёнами со свастикой как "пропаганды нацизма" - может считаться оскорблением чувств ветеранов войны ?
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