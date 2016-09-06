Путин допустил корректировку законов из «пакета Яровой».

Пакет антитеррористических законов в будущем может подвергнуться корректировкам. Об этом на встрече с партией «Единая Россия» заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что для обеспечения безопасности граждан нужно использовать любые технические возможности, добавив, что поправки в «пакет Яровой» могут внести только при сохранении безопасности граждан и соблюдении интересов операторов сотовой связи.

«Нужно внимательно смотреть, что происходит с применением законов и, если мы все вместе увидим, что возможны решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложное положение, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы внести», — подчеркнул президент.

В июле президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее заняться производством оборудования для хранения данных по проекту пакета антитеррористических законов.

Поправки Яровой и Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

Мобильные операторы жестко раскритиковали поправки в части необходимости хранения данных. Топ-менеджеры компаний считают данный закон чрезмерным. Логистические компании оценили ущерб от «пакета Яровой» в 180 млрд рублей. В «Почте России» заявили, что компании потребуется 0,5 трлн руб. для исполнения «закона Яровой».