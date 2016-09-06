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Новости

345 Путин допустил корректировку законов из «пакета Яровой»

06.09.2016 Теги: закон, путин, терроризм

Пакет антитеррористических законов в будущем может подвергнуться корректировкам. Об этом на встрече с партией «Единая Россия» заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что для обеспечения безопасности граждан нужно использовать любые технические возможности, добавив, что поправки в «пакет Яровой» могут внести только при сохранении безопасности граждан и соблюдении интересов операторов сотовой связи.

«Нужно внимательно смотреть, что происходит с применением законов и, если мы все вместе увидим, что возможны решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложное положение, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы внести», — подчеркнул президент.

В июле президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее заняться производством оборудования для хранения данных по проекту пакета антитеррористических законов.

Поправки Яровой и Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня, Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

Мобильные операторы жестко раскритиковали поправки в части необходимости хранения данных. Топ-менеджеры компаний считают данный закон чрезмерным. Логистические компании оценили ущерб от «пакета Яровой» в 180 млрд рублей. В «Почте России» заявили, что компании потребуется 0,5 трлн руб. для исполнения «закона Яровой».


4 комментария

2
Вадим Галенский , 6 сентября 2016 в 19:34
Путин допустил корректировку законов из «пакета Яровой».
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Какой шалун :) Заигрывает с электоратом, при чём совершенно зря, "пипл хавает" и без этих реверансов, можна даже усилить "пакет Яровой", принять в думе целый "мешок Яровой", где ввести смертную казнь: за отрицание существования мироточащей иконы Крабэ; за неуверенность в завтрашнем дне (а дно наступит в РФ обязательно); за жалобы на высокие цены в магазинах и плохое качество импортозамещённых товаров; за ловлю покемонов (это уже просто таки принципиальный вопрос для Кремля) и т.д. Уверен люди такие решения партии и правительства одобрят и поддержат !
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2
Хрюн Моржов , 6 сентября 2016 в 19:40
Перегибы на местах, головокружение от успехов. На то и вождь, чтобы вовремя поправить.
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0
Вадим Галенский , 6 сентября 2016 в 19:44
ХРЮН МОРЖОВ
Перегибы на местах, головокружение от успехов. На то и вождь, чтобы вовремя поправить.
*****************
Если таким темпами пойдёт и дальше, глядиш через пару годков Яровая пойдёт по делу о "право-левацком извращении линии партии".
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1
Доктор Ольга , 6 сентября 2016 в 19:44
ВАДИМ ГАЛЕНСКИЙ , 6 сентября 2016 в 19:34
//Уверен люди такие решения партии и правительства одобрят и поддержат !//

Как же можно не поддержать нацлидера, когда он так сильно озабочен безопасностью своей паствы от угрозы террора? Ведь эта угроза поджидает каждого россиянина на каждом углу...
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