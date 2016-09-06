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Новости

818 Россия установила 25-летний рекорд по добыче нефти

06.09.2016 Теги: нефть, россия

Среднесуточная добыча нефти в России достигла максимальных значений за последние 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

С начала сентября среднесуточный объем добычи нефти в России превысил 11 млн баррелей.Как отмечает Bloomberg, это произошло впервые с 1991 года. 

Накануне во время саммита G20 в Ханчжоу министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих подписали совместное заявление о стабилизации рынка нефти и стратегическом партнерстве в сфере энергетики. Россия и Саудовская Аравия договорились создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать показатели рынка нефти и вырабатывать совместные действия для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

Помимо этого стороны активно обсуждают возможность заморозки добычи нефти на три или шесть месяцев.


10 комментариев

4
Konst Konst , 6 сентября 2016 в 20:13
Вот чувствую, что это какая-то многоходовочка.
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5
Доктор Ольга , 6 сентября 2016 в 21:10
Россия установила 25-летний рекорд по добыче нефти. А теперь уже Минторг США расширяет санкционный список в отношении России. Согласно уведомлению, Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки 81 компанию и организацию под 86 наименованиями. 75 из них относятся к России, семь - конкретно к Крыму, который американцы именуют "крымским регионом Украины"....
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2
Проходящий Мимо , 6 сентября 2016 в 20:19
Предал Новак Венесуэлу...
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5
Ярослав Деньщиков , 6 сентября 2016 в 20:37
Представляю заголовки американских газет:
Нефтяники Оклахомы извлекли миллиардный баррель нефти.
Апельсиноробы Калифорнии собрали рекордный урожай цитрусовых.
Программисты Сиэттла написали триллионную строку в коде Windows.
Хуже этого могут быть только рекордные осадки и температуры воздуха в Москве. Куски идиотов.
Доярок не хватает с бидонами, блин.
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0
Owod_ RUS , 6 сентября 2016 в 21:09
Помнится, программу "Время" в своё время (во времена СССР) называли программой "про удои".
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7
Александр из Винницы , 6 сентября 2016 в 20:39
Самое время требовать, чтоб все остальные снизили добычу.
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7
Евгений Ковальски , 6 сентября 2016 в 20:56
Не ценой так количеством.
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1
tchistiakov boris , 6 сентября 2016 в 21:27
"Россия установила 25-летний рекорд по добыче нефти"
и - почти вся выручка от её продажи уходит в успешный военторг
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1
Олег Илиев , 6 сентября 2016 в 21:28
Параолимпийский рекорд страны с энергомакроцефалией, прошу прощения, энергетической сверхдержавы как говорит ВВП.
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0
Виктор Тарасов , 6 сентября 2016 в 21:33
Чем дешевле нефть, тем больше её надо продавать, чтобы не спадали штаны у худеющего бюджета. По-моему это логично - штаны надо поддерживать, не ходить же с голой задницей.
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