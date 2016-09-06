"Россия установила 25-летний рекорд по добыче нефти"

Среднесуточная добыча нефти в России достигла максимальных значений за последние 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

С начала сентября среднесуточный объем добычи нефти в России превысил 11 млн баррелей.Как отмечает Bloomberg, это произошло впервые с 1991 года.

Накануне во время саммита G20 в Ханчжоу министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих подписали совместное заявление о стабилизации рынка нефти и стратегическом партнерстве в сфере энергетики. Россия и Саудовская Аравия договорились создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать показатели рынка нефти и вырабатывать совместные действия для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

Помимо этого стороны активно обсуждают возможность заморозки добычи нефти на три или шесть месяцев.