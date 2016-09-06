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818 Россия установила 25-летний рекорд по добыче нефти
Среднесуточная добыча нефти в России достигла максимальных значений за последние 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
С начала сентября среднесуточный объем добычи нефти в России превысил 11 млн баррелей.Как отмечает Bloomberg, это произошло впервые с 1991 года.
Накануне во время саммита G20 в Ханчжоу министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих подписали совместное заявление о стабилизации рынка нефти и стратегическом партнерстве в сфере энергетики. Россия и Саудовская Аравия договорились создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать показатели рынка нефти и вырабатывать совместные действия для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.
Помимо этого стороны активно обсуждают возможность заморозки добычи нефти на три или шесть месяцев.
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