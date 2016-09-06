Суд в Северной Осетии оштрафовал мужчину, напавшего на журналисток «Новой газеты» и издания «Такие дела» во время траурных мероприятий в школе №1 Беслана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он оштрафован по статье КоАП РФ 20.1 «Мелкое хулиганство», мужчина был задержан сразу же после происшествия сотрудниками правоохранительных органов. Мотивировал он свой поступок тем, что девушки вели себя недостойно», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, поведение журналисток Елены Костюченко и Дианы Хачатрян вызвало возмущение жителей Северной Осетии, а «попытки их успокоить принимали обычные граждане, так как они вели себя вызывающе и агрессивно».

«У девушек не оказалось с собой редакционных удостоверений, были только паспорта. Их доставили в полицию после того, как они покинули школу, достаточно долго их уговаривали проехать в отделение, там после выяснения обстоятельств девушки были отпущены», — добавил источник агентства.

Имя нападавшего и размер штрафа собеседник агентства не уточнил.

Как ранее сообщала «Новая газета», утром 3 сентября в Беслане напали на журналистов «Новой газеты» и «Таких дел» Елену Костюченко и Диану Хачатрян, которые имели при себе журналистские удостоверения и освещали панихиду по погибшим заложникам в школе №1 Беслана. В этот момент неизвестные напали на Эллу Кесаеву, чья дочь была в заложниках в школе, отобрав у нее камеру и порвав платье. Костюченко достала телефон, чтобы снять происходящее, но неизвестный в штатском отобрал у нее мобильный и убежал. Затем, когда Елена находилась рядом с полицейскими, к ней подошел молодой человек в майке «Антитеррор» и облил ее зеленкой.

Позже полиция передала Костюченко и Хачатрян украденные у них телефоны. Как рассказала Костюченко, на ее мобильном устройстве не оказалось никакой информации, в том числе, полностью очищена телефонная книга.