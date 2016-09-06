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Новости

35 «Левада-центр» приостановил социально-политические исследования

06.09.2016 Теги: иностранный агент, социология, соцопрос

 «Аналитический Центр Юрия Левады», внесенный Минюстом в список «иностранных агентов», прекратит заниматься социально-политическими исследованиями. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе организации.

Как рассказали в «Левада-центре», организация намерена оспаривать включение в список иностранных агентов, но на время разбирательства будет заниматься исключительно маркетинговыми исследованиями.

 «В самом неприятном для нас случае организации придется либо ограничиться только маркетинговыми исследованиями и прекратить исследования, касающиеся социально-политической ситуации, обстановки, социально значимых проектов, либо вообще ликвидировать организацию в статусе НКО», — рассказала социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Напомним, 5 сентября министерство юстиции России включило «Аналитический Центр Юрия Левады», занимающийся исследованием общественного мнения и электоральными опросами, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Согласно поправкам к закону об НКО, политической деятельностью, помимо прочего, считается «формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов».

Как пояснили в ведомстве, это решение связано с тем, что организация получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США». Также в ходе проверки Минюст выяснил, что «Леваду» финансировали компании из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и США, а также Колумбийский университет и Университет Джорджа Вашингтона.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков сообщил, что организация не получает никакого финансирования из бюджета, а потому выполняет коммерческие заказы (маркетинговые исследования, исследования потребительского поведения), в том числе для иностранных фирм.


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