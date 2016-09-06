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558 Из отдела полиции в Москве сбежал предполагаемый член радикальной группировки
Из отделения полиции на западе Москвы сбежал молодой человек, подозреваемый в экстремизме, передает РИА «Новости».
Как сообщил источник в правоохранительных органах, 22-летний мужчина, которого ранее задержании по подозрению в участии в радикальной группировке, сбежал из ОМВД «Крылатское».
В данный момент все патрульные наряды в Западном округе Москвы занимаются розыском подозреваемого.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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