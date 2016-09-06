Из отделения полиции на западе Москвы сбежал молодой человек, подозреваемый в экстремизме, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 22-летний мужчина, которого ранее задержании по подозрению в участии в радикальной группировке, сбежал из ОМВД «Крылатское».

В данный момент все патрульные наряды в Западном округе Москвы занимаются розыском подозреваемого.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.