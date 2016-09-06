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Новости

558 Из отдела полиции в Москве сбежал предполагаемый член радикальной группировки

06.09.2016 Теги: москва, полиция, экстремизм

Из отделения полиции на западе Москвы сбежал молодой человек, подозреваемый в экстремизме, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 22-летний мужчина, которого ранее задержании по подозрению в участии в радикальной группировке, сбежал из ОМВД «Крылатское».

В данный момент все патрульные наряды в Западном округе Москвы занимаются розыском подозреваемого.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.


3 комментария

6
Иван Помидоров , 6 сентября 2016 в 22:40
Любопытно бы узнать, в чем его экстремизм проявлялся. Поймал покемона в церкви, не иначе.
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1
Владимир Василенко , 6 сентября 2016 в 23:05
Видимо из цитатника Путина не со всеми его цитатами согласен. А это уже экстремизм, и ого-го какой большой!!!!
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0
Алексей Смирнов , 6 сентября 2016 в 23:36
Но есть еще и другой вариант, - реально планировал теракт (или еще что-нибудь), был пойман. А потом просто денег дали, вот и "убежал".
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