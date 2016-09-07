Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снизить объем медицинской помощи для неработающих граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи», — заявила сенатор.

Сославшись на данные Счетной палаты, Матвиенко отметила, что регионы ежегодно выделяют порядка 40 миллиардов рублей на оплату соцвзносов за неработающих россиян

«Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут, почему за них платят те, кто работает. Каждый должен нести свой чемодан», — сказала она.

Матвиенко не исключила, что влияние на показатели оказывает неэффективная работа «системы сбора налогов».

«Ну не может быть, чтобы в Ивановской области 62% — это были неработающие граждане», — возмутилась спикер.

Сенатор предложила Минздраву и Минфину подготовить соответствующие поправки в законодательство.

Подобная идею в 2013 году высказывал министр труда Максим Топилин. Он предложил лишить неработающих россиян права на бесплатную медицинскую помощь. По словам министра, это ограничение может стать стимулом для перехода из нелегальной занятости в легальную.