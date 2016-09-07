Совет Европы выступил в защиту «Аналитического Центра Юрия Левады», внесенного Минюстом в список «иностранных агентов». С соответствующим заявлением выступил официальный представитель СЕ Даниэль Хольтген.

«Наклеивание на неправительственную организацию ярлыка «иностранного агента» — это дискриминационная практика, которой не должно быть места в сегодняшней жизни. Совет Европы неоднократно призывал власти России отказаться от этой практики, вредящей развитию гражданского общества», — заявил он.

Накануне стало известно, что в связи с включением в список «иностранных агентов» «Левада-центр» приостановил социально-политические исследования.

Напомним, 5 сентября министерство юстиции России включило «Левада-центр», занимающийся исследованием общественного мнения и электоральными опросами, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Согласно поправкам к закону об НКО, политической деятельностью, помимо прочего, считается «формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов».

Как пояснили в ведомстве, это решение связано с тем, что организация получила грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, «курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США». Также в ходе проверки Минюст выяснил, что «Леваду» финансировали компании из Великобритании, Норвегии, Швейцарии и США, а также Колумбийский университет и Университет Джорджа Вашингтона.