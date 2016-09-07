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1552 Голикова заявила о возможности сократить дефицит бюджета на 1 трлн
Дефицит федерального бюджета можно сократить на один триллион рублей при условии более эффективного использования средств. Об этом газете «Известия» заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова.
«Если говорить о сегодняшней ситуации, то это около триллиона рублей. Можно хоть так сложить, хоть по-другому, но мы все время будем находиться около этой цифры», — сказала она.
По словам Голиковой, дефицит мог бы быть значительно ниже, если бы ведомства более эффективно распоряжались выделенными государственными средствами.
Среди главных претензий Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета-2015 —плохое прогнозирование доходов, недостатки работы Пенсионного фонда и рост депозитов госструктур. Кроме того, ведомство признало низкоэффективными госпрограммы на сумму 1,6 трлн рублей, в том числе программы развития Дальнего Востока и Северного Кавказа. А также поддержки инвалидов «Доступная среда».
В начале августа эксперты «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики» сообщили, что в 2016 году федеральный бюджет может недополучить 1,8 трлн рублей, что может повлечь за собой исчерпание Резервного фонда уже к концу нынешнего года.
По данным экспертов, дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 года составил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд рублей из Резервного фонда.
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