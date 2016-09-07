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Новости

1552 Голикова заявила о возможности сократить дефицит бюджета на 1 трлн

07.09.2016 Теги: бюджет, счетная палата

Дефицит федерального бюджета можно сократить на один триллион рублей при условии более эффективного использования средств. Об этом газете «Известия» заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова.

«Если говорить о сегодняшней ситуации, то это около триллиона рублей. Можно хоть так сложить, хоть по-другому, но мы все время будем находиться около этой цифры», — сказала она.

По словам Голиковой, дефицит мог бы быть значительно ниже, если бы ведомства более эффективно распоряжались выделенными государственными средствами. 

Среди главных претензий Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета-2015 —плохое прогнозирование доходов, недостатки работы Пенсионного фонда и рост депозитов госструктур. Кроме того, ведомство признало низкоэффективными госпрограммы на сумму 1,6 трлн рублей, в том числе программы развития Дальнего Востока и Северного Кавказа. А также поддержки инвалидов «Доступная среда».

В начале августа эксперты «Центра развития» НИУ «Высшая школа экономики» сообщили, что в 2016 году федеральный бюджет может недополучить 1,8 трлн рублей, что может повлечь за собой исчерпание Резервного фонда уже к концу нынешнего года.

По данным экспертов, дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 года составил 1,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Для его финансирования было использовано 780 млрд рублей из Резервного фонда.


5 комментариев

3
Мои Пятькопеек , 7 сентября 2016 в 09:07
Ага, и вся экономия пойдёт на три буквы: ВПК.
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2
Konst Konst , 7 сентября 2016 в 09:16
«Если говорить о сегодняшней ситуации, то это около триллиона рублей. Можно хоть так сложить, хоть по-другому, но мы все время будем находиться около этой цифры»,

Хоть так буквы переставляйте, хоть так, но слово одно получается - "жопа". Давайте еще на инвалидах экономить начинайте. Кавказ вы не тронете - иначе вам устроят - будете всей Палатой прощения просить.
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1
Коля Ишаков , 7 сентября 2016 в 09:39
Сокращать просто необходимо! В это тяжелое время некоторые категории граждан можно и без зарплаты оставить, врачи, учителя и пенсионеры в состоянии прокормить себя сами, им не привыкать к трудностям....
Сейчас все средства необходимо отдать армии и спецслужбам - страна в опасности! Сейчас необходимо еще немного потерпеть, Америку добить, нельзя допустить чтобы американская демократия пришла в Россию....
Держитесь!
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0
Grahor Rootless , 7 сентября 2016 в 09:46
Я вам вот что скажу. Занес меня черт на сайт госзакупок, поглядеть там на кое-какие заказы. Я знаю что там все схвачено, ну а вдруг. Как известно, возможно, я делаю сайты. И вот смотрю я на заказы на сайты, да.

Я вдруг осознал практику ценообразования. "Заказ на сайт" это грубо говоря категория. В этой категории допустим три предыдущих заказа стоили 500 тысяч рублей. Соответственно следующий заказ тоже должен быть на 500 тысяч рублей, ибо такова история цены категории.

Но сайт-то сайту рознь. "Госуслуги" это сайт, и "домашняя страничка кемеровского региона" это тоже сайт. Но цена у них разная на несколько порядков. А ставить цену ниже 500 тысяч они типа не могут потому что цена определяется по "истории цены в категории".

Ну вот смотрю я на ТЗ. И так кручу, и эдак, и никак я больше 250 тысяч не накручиваю. Это я все по максимуму ставлю. Но я не могу выставить такую цену! Ибо снижение цены ниже чем на 25% от выставленной (то есть 500 тысяч минус 25%) считается демпингованием и там встают такие проблемы, через которые мне не перелезть.

Ну и вот вам неэффективность. Сайт стоит 250 (а в реале можно и в 150 уложиться, если не капризничать, я в цену включил потенциальные капризы диких заказчиков), а потратить на него меньше чем 375 не удастся. Вот такие вот пироги с котятами.
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0
Анатолий Прокопьев , 7 сентября 2016 в 09:52
Сейчас все ищут возможности сокращения расходов.. Что ж, дело хорошее, но это же тупиковое направление. Сегодня мы сократим расходы, а завтра сократятся доходы бюджета и дефицит опять заставит сокращать расходы.. И до каких пор? Хотелось бы услышать, как увеличить доходы бюджета, а потом решить, как оптимизировать расходы.. Не сократить, а оптимизировать, т.е. перенаправить в сектора, которые дадут в перспективе увеличение доходов бюджета..
А пока все ждут роста цен на сырье и где можно сделать секвестр..
Но это дело нехитрое..
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