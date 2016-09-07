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Новости

1481 Директора института в Кемерове уволили из-за раздевшихся на посвящении первокурсников

07.09.2016 Теги: вузы, кемерово, увольнения

Три руководящих сотрудника Кемеровского государственного университета (КемГУ) уволены после публикации в интернете фотографий первокурсников, которые оказались полностью раздетыми на посвящении в студенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Уволены два заместителя директора института истории, государственного управления и международных отношений», — заявили в пресс-службе.

Тем не менее, отчислять первокурсников из вуза не будут.

Ранее источник ТАСС,  знакомый ситуацией, сообщил что был уволен директор института Константин Юматов.

Как стало известно, старшие курсы устроили посвящение первокурсникам на загородной туристической базе в Подъяково. В ходе одного из конкурсов студентам пришлось раздеться. На фотографиях, появившихся в интернете, фигурируют голые молодые люди и полуголые девушки, прикрывающиеся руками и другими подручными средствами. 

Служебная проверка в университете из-за опубликованных снимков продлится до 9 сентября.


5 комментариев

2
Иван Помидоров , 7 сентября 2016 в 09:14
Это так проявляется знаменитая Духовность™.
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0
Владимир Василенко , 7 сентября 2016 в 09:45
Это только ростки, а уже ягодки будут собирать дети тех, для которых сейчас "Россия это Путин"
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1
Grahor Rootless , 7 сентября 2016 в 09:28
Интересная ботва. А нафига?
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0
Анатолий Беднов , 7 сентября 2016 в 09:32
Никакой порнографии. Они просто иллюстрировали собой сакральную мистерию гиперборейского посвящения по А.Г.Дугину, только и всего.
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0
Арман Тажбаев , 7 сентября 2016 в 09:39
/////////«Уволены два заместителя директора института истории, государственного управления и международных отношений»///////

А они тут причем? Ведь они студентам даже не родители. Тем более студенты дурачились не в стенах университета, а на нейтральной территории - загородной базе. Или те кому полагается, оскорбились видом молодых обнаженных тел..
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