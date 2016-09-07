Три руководящих сотрудника Кемеровского государственного университета (КемГУ) уволены после публикации в интернете фотографий первокурсников, которые оказались полностью раздетыми на посвящении в студенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Уволены два заместителя директора института истории, государственного управления и международных отношений», — заявили в пресс-службе.

Тем не менее, отчислять первокурсников из вуза не будут.

Ранее источник ТАСС, знакомый ситуацией, сообщил что был уволен директор института Константин Юматов.

Как стало известно, старшие курсы устроили посвящение первокурсникам на загородной туристической базе в Подъяково. В ходе одного из конкурсов студентам пришлось раздеться. На фотографиях, появившихся в интернете, фигурируют голые молодые люди и полуголые девушки, прикрывающиеся руками и другими подручными средствами.

Служебная проверка в университете из-за опубликованных снимков продлится до 9 сентября.