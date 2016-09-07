Сумма траншей США Ирану за освобождение нескольких американцев из тегеранских тюрем составила $1,7 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Конгрессе.

По данным издания, наличные средства — евро, швейцарские франки и другая валюта — были доставлены на самолете из Женевы.

Американские власти выплатили первый транш в размере $400 млн сразу после освобождения заключенных.Однако, как стало известно, после этого США передавали деньги Ирану еще дважды.

По официальным заявлениям, первая сумма — это возврат иранского платежа за поставки американского оружия в 1979 году, поскольку из-за произошедшей в стране революции Тегеран не получил ни оружия, ни денег. Остальные $1,3 млрд можно считать накопившимися за прошедшие годы процентами.

Президент США Барак Обама отвергает обвинения республиканцев в том, что страна якобы заплатили иранцам выкуп.

В январе, накануне снятия санкций Совбеза ООН, ЕС и США, суд Тегерана сообщил, что власти страны освободили четырех заключенных, имеющих американское гражданство. Среди них — журналист газеты Washington Post Джейсон Резаян, осужденный по обвинению в шпионаже, и священник Саид Абедини, приговоренный к трем годам тюремного заключения за подрыв нацбезопасности.