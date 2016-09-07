Новости
194 WSJ: США отправили Ирану $1,7 млрд за освобождение американцев
Сумма траншей США Ирану за освобождение нескольких американцев из тегеранских тюрем составила $1,7 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Конгрессе.
По данным издания, наличные средства — евро, швейцарские франки и другая валюта — были доставлены на самолете из Женевы.
Американские власти выплатили первый транш в размере $400 млн сразу после освобождения заключенных.Однако, как стало известно, после этого США передавали деньги Ирану еще дважды.
По официальным заявлениям, первая сумма — это возврат иранского платежа за поставки американского оружия в 1979 году, поскольку из-за произошедшей в стране революции Тегеран не получил ни оружия, ни денег. Остальные $1,3 млрд можно считать накопившимися за прошедшие годы процентами.
Президент США Барак Обама отвергает обвинения республиканцев в том, что страна якобы заплатили иранцам выкуп.
В январе, накануне снятия санкций Совбеза ООН, ЕС и США, суд Тегерана сообщил, что власти страны освободили четырех заключенных, имеющих американское гражданство. Среди них — журналист газеты Washington Post Джейсон Резаян, осужденный по обвинению в шпионаже, и священник Саид Абедини, приговоренный к трем годам тюремного заключения за подрыв нацбезопасности.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление чувств ветеранов
Россия установила 25-летний рекорд по добыче нефти
Суд оштрафовал напавшего на журналистов «Новой газеты» и «Таких дел» в Беслане
«Левада-центр» приостановил социально-политические исследования
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.200410755
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7587
-
Страшно и злободневно17341
-
Гуковские шахтеры9188
-
В Москве началась избирательная кампания3454
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24306
Самое обсуждаемое
Крым, который не «наш» и не «ваш»
Канцлер Меркель сказала, что Путин ставит право силы выше силы права...
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Нет-не выйдет он на лед. После того, как сопливая девчонка на...
Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Ну, это, положим, как сказать... При общинном (племенном)... ну, это...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста159732
Сны Беслана151795
Ислам Каримов умер по согласованию сторон83950
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев