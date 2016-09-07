Министерство юстиции начало внеплановую проверку международного историко-просветительского общества «Мемориал». Об этом сообщается на странице организации в фейсбуке.

Поручение проверить «Мемориал» на наличие признаков организации, выполняющей функции иностранного агента, дала прокуратура.

«В соответствии с запросом Минюста для проверки представлены документы (протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские документы и т.д.) за четыре года (с момента принятия закона), общим объемом 31250 листов», — говорится в сообщении организации.

Результаты проверки будут известны до 30 сентября.

Напомним, 5 сентября министерство юстиции включило «Левада-центр», занимающийся исследованием общественного мнения и электоральными опросами, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.