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559 Минюст начал проверку «Мемориала» на признаки «иностранного агента»
Министерство юстиции начало внеплановую проверку международного историко-просветительского общества «Мемориал». Об этом сообщается на странице организации в фейсбуке.
Поручение проверить «Мемориал» на наличие признаков организации, выполняющей функции иностранного агента, дала прокуратура.
«В соответствии с запросом Минюста для проверки представлены документы (протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские документы и т.д.) за четыре года (с момента принятия закона), общим объемом 31250 листов», — говорится в сообщении организации.
Результаты проверки будут известны до 30 сентября.
Напомним, 5 сентября министерство юстиции включило «Левада-центр», занимающийся исследованием общественного мнения и электоральными опросами, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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