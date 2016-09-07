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Новости

559 Минюст начал проверку «Мемориала» на признаки «иностранного агента»

07.09.2016 Теги: иностранный агент, мемориал, минюст

Министерство юстиции начало внеплановую проверку международного историко-просветительского общества «Мемориал». Об этом сообщается на странице организации в фейсбуке.

Поручение проверить «Мемориал» на наличие признаков организации, выполняющей функции иностранного агента, дала прокуратура.

«В соответствии с запросом Минюста для проверки представлены документы (протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские документы и т.д.) за четыре года (с момента принятия закона), общим объемом 31250 листов», — говорится в сообщении организации.

Результаты проверки будут известны до 30 сентября.

Напомним, 5 сентября министерство юстиции включило «Левада-центр», занимающийся исследованием общественного мнения и электоральными опросами, в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. 


10 комментариев

6
Слесарь Сантехник , 7 сентября 2016 в 10:17
А у мене вопрос, как у гражданина РФ:
- А можно ли проверить администрацию президента на наличие признаков организации, выполняющей функции иностранного агента?
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-8
Гегелевский Диамант , 7 сентября 2016 в 10:32
Хорошая новость, давно пора.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 7 сентября 2016 в 10:47
А что не так у Мемориала?
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3
A H , 7 сентября 2016 в 11:09
А Диаманту (удалено модератором) что не так. Все его комменты - тупой одобрямс действий властей. Работа у него такая.
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-5
Гегелевский Диамант , 7 сентября 2016 в 11:18
При чем тут одобрямс?
Достаточно прочитать пару сочинений с ихнего сайта.

Матвиенку еще не одобрямс.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 7 сентября 2016 в 11:29
а в сочинениях .небось.путина не любят?
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-1
A H , 7 сентября 2016 в 11:31
Ежели Путин - не нашефсё, то ты контра, белоленточник и подпиндосник
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4
vlad celler , 7 сентября 2016 в 10:36
Пятая колонна
Михаил Вахтин

Чем больше воруете вы капиталов,
Российскую опустошая казну,
Тем чаще мы слышим с центральных каналов,
Как сильно вы любите нашу страну.

В России разграбленной и разорённой,
Где всё вы украли, что можно украсть,
Хватает вам наглости «пятой колонной»
Звать тех, кто не хочет признать вашу власть.

Менты, фээсбэшники и депутаты,
Раз вы патриоты, а Запад наш враг,
Зачем вы детей отправляете в Штаты,
И виллы скупаете на островах?

Министры, чиновники и прокуроры,
Раз очень Россия вам всем дорога,
Зачем переводите деньги в офшоры,
И там их храните в валюте врага?

В Швейцарии и США миллионы,
В Испании яхты, в Монако дома –
Вот признаки истинной «пятой колонны»,
Воров, по которым льёт слёзы тюрьма!
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4
Иван Сидоров , 7 сентября 2016 в 11:05
Раньше звались диссиденты, а теперь все сплошь агенты.
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3
Фотий Ту , 7 сентября 2016 в 11:29
Проверять на признаки иностранных агентов, это типа какие признаки - пуговки-то нету у заднего кармана, сшиты не по-русски немецкие штаны, а в глубине кармана патроны для нагана, шапиенская ручка и карта укреплений савецкай стараны?
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